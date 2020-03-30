Енергетичні асоціації вимагають НКРЕКП розглянути методику компенсації за обмеження ВДЕ

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За даними асоціацій, систематичні диспетчерські обмеження вже викликали мільйонні збитки окремим виробникам ВДЕ

Три енергетичні асоціації звернулися до Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з пропозицією розглянути методику, яка визначає розмір компенсації підприємствам ВДЕ за диспетчерські обмеження вироблення "зеленої" електроенергії. Про це свідчать листи Європейсько-українського енергетичного агентства (ЕУЕА), Асоціації сонячної енергетики України (АСЕУ) та Української вітроенергетичної асоціації, передає РБК-Україна.

"З листопада 2019 по командам диспетчерів оператора системи передачі, НЕК "Укренерго", виробники, що використовують поновлювані джерела енергії, яким надані державні гарантії та встановлено стимулюючий "зелений" тариф, змушені зменшувати або повністю зупиняти виробництво електричної енергії. Зараз такі команди здійснюються вибірково", - заявляє АСЕУ.

За даними асоціацій, систематичні диспетчерські обмеження вже викликали мільйонні збитки окремим виробникам ВДЕ, а за прогнозами оператора системи передачі з квітня 2020 очікуються обмеження виробників з ВДЕ у ще більших обсягах - орієнтовно 2 ГВт.

"Безконтрольні дії НЕК "Укренерго" призведуть до погіршення інвестиційного клімату і певних сигналів інвесторам за ненадійності державних гарантій захисту інвестицій в Україні... Виробники з ВДЕ звертаються до вас з проханням розглянути питання фактичних і майбутніх обмежень НЕК "Укренерго" виробників з ВДЕ з метою дотримання державних гарантій інвесторам та поліпшення інвестиційного клімату в Україні", - підкреслюють в ЕУЕА

У зв'язку з цим ці організації просять НКРЕКП розглянути підготовлені виробниками ВДЕ та профільними асоціаціями проекти змін у регуляторні акти для впровадження механізму компенсації вартості, не відпущеної виробниками ВДЕ електроенергії за "зеленим" тарифом в результаті виконання ними команд оператора системи передачі. Відповідно, асоціації просять почати процедуру затвердження такого механізму.

Нагадаємо, за даними Bloomberg протягом 2009-2019 рр. у галузь було залучено 10,1 млрд євро іноземних інвестицій.

Як повідомлялося раніше, Національна енергетична компанія "Укренерго" спільно з гравцями ринку та профільними асоціаціями почала розробку механізмів відшкодування виробникам "зеленої" енергії засобів у зв'язку з диспетчерськими обмеженнями, 30 січня відбулося перше засідання робочої групи з цього питання.

Голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков раніше зазначив, що Україна може використати досвід Німеччини щодо надання фінансової компенсації підприємствам "зеленої" енергетики за обмеження їх потужностей.