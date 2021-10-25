"Энергетическая дипломатия": экс-посол Украины в Австрии перешел из МИД в "Нафтогаз"

Бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил о своем выходе из Министерства иностранных дел. Принял решение стать частью команды НАК "Нафтогаз".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Александра Щербы.

"Была дипломатия классическая - стала дипломатия энергетическая. Спасибо за доверие!", - написал Щерба.

Как отметил бывший посол, глава МИД Дмитрий Кулеба отпустил его "без обид". Щерба принял приглашение от главы НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко и стал частью его команды.

"Впереди - жизнь по маршруту Киев-Брюссель-Вашингтон-Вена. С ударением на Брюсселе. С волнением и верой захожу в новые двери" - добавил Щерба.