Емір Катару прибув до Москви говорити з Путіним про Україну

Емір Катару, шейх Тамім бін Хамад Аль Тані, сьогодні, 17 квітня, прибув до Москви на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Лідери країн обговорюватимуть війну в Україні та Близький Схід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У Кремлі візит АльТані назвали "дуже важливим".
Прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що лідери проведуть "серйозну розмову" з широкого кола питань і підпишуть низку угод.
"Зараз важко переоцінити роль Катару у багатьох регіональних і навіть світових справах, - зазначив Пєсков.
Він також додав, що російсько-катарські відносини динамічно розвиваються, контакти між главами держав є досить частими.
Міністр у справах зовнішньої політики Катару Мохаммед Аль-Хулайфі повідомив російським ЗМІ, що переговори еміра з Путіним торкнуться України, Сирії, Сектора Гази та енергетики, зокрема скрапленого природного газу (СПГ).
Катар неодноразово намагався виступати посередником між Росією та Україною, а також допомагав у поверненні дітей з обох країн, розлучених із батьками під час війни.
На цьому тижні Росія та Катар підтвердили, що їхні лідери обговорять зусилля щодо досягнення мирної угоди для завершення війни в Україні.
Додамо, що США намагаються грати головну роль посередника між Україною та Росією щодо завершення війни. Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що прагне "покласти край кровопролиттю", однак прориву поки не досягнуто.
Нагадаємо, минулого тижня спецпосланець Трампа Стів Віткофф їздив до Москви і зустрічався із російським диктатором Володимиром Путіним. Перемовини тривали майже п'ять годин.
Переговори з главою Кремля Віткофф назвав "переконливими" та заявив, що вони обговорили "кроки, які можуть покласти край війні в Україні".
Пізніше видання The Wall Street Journal писало про те, що декілька радників президента США Дональда Трампа закликали його бути більш обережним із заявами Москви щодо перемир'я.
Втім Трамп "досі стоїть на боці посланника Стіва Віткоффа, який вважає, що Путін хоче укласти мир після того, як двічі зустрічався з ним у Москві".
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