Эмир Катара прибыл в Москву говорить с Путиным об Украине

Эмир Катара, шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, сегодня, 17 апреля, прибыл в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Лидеры стран будут обсуждать войну в Украине и Ближний Восток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В Кремле визит АльТани назвали "очень важным".
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что лидеры проведут "серьезный разговор" по широкому кругу вопросов и подпишут ряд соглашений.
"Сейчас трудно переоценить роль Катара во многих региональных и даже мировых делах, - отметил Песков.
Он также добавил, что российско-катарские отношения динамично развиваются, контакты между главами государств являются достаточно частыми.
Министр по делам внешней политики Катара Мохаммед Аль-Хулайфи сообщил российским СМИ, что переговоры эмира с Путиным коснутся Украины, Сирии, Сектора Газа и энергетики, в частности сжиженного природного газа (СПГ).
Катар неоднократно пытался выступать посредником между Россией и Украиной, а также помогал в возвращении детей из обеих стран, разлученных с родителями во время войны.
На этой неделе Россия и Катар подтвердили, что их лидеры обсудят усилия по достижению мирного соглашения для завершения войны в Украине.
Добавим, что США пытаются играть главную роль посредника между Украиной и Россией по завершению войны. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что стремится "положить конец кровопролитию", однако прорыв пока не достигнут.
Напомним, на прошлой неделе спецпосланник Трампа Стив Уиткофф ездил в Москву и встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры продолжались почти пять часов.
Переговоры с главой Кремля Уиткофф назвал "убедительными" и заявил, что они обсудили "шаги, которые могут положить конец войне в Украине".
Позже издание The Wall Street Journal писало о том, что несколько советников президента США Дональда Трампа призвали его быть более осторожным с заявлениями Москвы о перемирии.
Впрочем Трамп "до сих пор стоит на стороне посланника Стива Уиткоффа, который считает, что Путин хочет заключить мир после того, как дважды встречался с ним в Москве".
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