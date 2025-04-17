Эмир Катара прибыл в Москву говорить с Путиным об Украине

В Кремле визит АльТани назвали "очень важным".

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что лидеры проведут "серьезный разговор" по широкому кругу вопросов и подпишут ряд соглашений.

"Сейчас трудно переоценить роль Катара во многих региональных и даже мировых делах, - отметил Песков.

Он также добавил, что российско-катарские отношения динамично развиваются, контакты между главами государств являются достаточно частыми.

Министр по делам внешней политики Катара Мохаммед Аль-Хулайфи сообщил российским СМИ, что переговоры эмира с Путиным коснутся Украины, Сирии, Сектора Газа и энергетики, в частности сжиженного природного газа (СПГ).

Посредничество Катара

Катар неоднократно пытался выступать посредником между Россией и Украиной, а также помогал в возвращении детей из обеих стран, разлученных с родителями во время войны.

На этой неделе Россия и Катар подтвердили, что их лидеры обсудят усилия по достижению мирного соглашения для завершения войны в Украине.

Посредничество США

Добавим, что США пытаются играть главную роль посредника между Украиной и Россией по завершению войны. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что стремится "положить конец кровопролитию", однако прорыв пока не достигнут.