Канада відновила програму Alberta Opportunity Stream: хто з українців і як може подати заявку

Що треба знати про програму Alberta Opportunity Stream 2024

Alberta Opportunity Stream є найпопулярнішою програмою у рамках Alberta Advantage, оскільки у неї найнижчий поріг вимог. З лютого 2024 року програма тимчасово була недоступною, оскільки було надто багато заявок. Втім, 11 червня розпочався новий етап прийому аплікацій.

"Це тільки один з напрямків загальної імміграційної програми цієї провінції Alberta Advantage Immigration Program. Працівники всіх галузей можуть отримати статус постійного резидента Канади за іншими напрямками провінційної імміграції, найпоширеніші з яких: Rural Renewal Stream (для працівників сільського господарства), Accelerated Tech Pathway (для працівників ІТ), Tourism and Hospitality Stream (для працівників сфери гостинності та туризму)", - пояснює директор з розвитку компанії з працевлаштування в Канаді MV Group Микола Галиняк.

Щомісяця прийматиметься обмежена кількість заявок, після досягнення цієї кількості прийом буде недоступний до наступної дати. За 7 днів до кінця 2024 року прийом заявок звершать. Одна людина може оформити не більше однієї заявки в місяць.

Дати прийняття заявок, цільові показники, оцінки та час обробки будуть публікуватися на сайті AAIP. Кандидатам варто регулярно перевіряти сайт, щоб отримувати актуальну інформацію, оскільки дані можуть змінюватись.

Хто і як може подати заявку на участь у програмі

"Українці, як і громадяни інших країн, для подачі заявки за напрямком імміграції Alberta Opportunity Stream використовують спеціально розроблену для цієї мети платформу на сайті Alberta Advantage Immigration Program. Перевіривши попередньо власну відповідність до вимог Alberta Opportunity Stream, створюється акаунт і подається аплікація на отримання статусу постійного резидента Канади", - каже експерт.

Серед вимог для участі у програмі Alberta Opportunity Stream є легальне перебування і робота у межах провінції Альберта. Тобто подати заявку на цю програму можуть українців, які вже перебувають в Канаді.

Створення акаунту на отримання статусу постійного резидента Канади є безкоштовним. Реєстрація аплікації коштує 840 канадських доларів.

У кого найбільше шансів отримати номінацію

Які вимоги для отримання номінації за Alberta Opportunity Stream:

12 міс досвіду роботи в Альберті (повна зайнятість)

підтверджений рівень володіння англійською мовою відповідно до канадського стандарту CLB 4 (для професій з категорій TEER 4-5) і CLB 5 (для професій з категорій TEER 0,1,2,3)

підтримка роботодавця протягом всього часу розгляду аплікації на отримання статусу постійного резидента Канади

"Рівень володіння англійською мовою підтверджується сертифікатами IELTS або CELPIP або PTE Core. Є компанії, сертифіковані спеціалісти яких готують до складання цих тестів у найкоротші терміни", - каже Галиняк.

Українцям додатково потрібно провести переоцінку свого рівня освіти відповідно до канадської системи: Educational Credential Assessment (в Україні процедура більш відома як WES за назвою однієї з організацій, яка здійснює таку переоцінку).

Певні вимоги є також і для роботодавців.

Скільки людей може отримати номінацію

На 2024 рік федеральний уряд видав 9750 номінацій. Втім. попит на них значно перевищує цю кількість, тому програма змушена розподіляти номінації, враховуючи економічні пріоритети в усіх секторах.

Прийом заявок розпочинається щомісяця з цих дат:

11 червня

9 липня

13 серпня

10 вересня

8 жовтня

5 листопада

10 грудня

Усі цільові показники та час обробки будуть публікуватися на сайті AAIP.