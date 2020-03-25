ru
ua

Емец вошел в состав Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС

Новости » Политика   

Решение было принято во время внеочередного заседания Кабмина

Министр здравоохранения Илья Емец вошел в новый состав Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в своем Telegram.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 25 марта.

"Одной из главных задач Государственной комиссии является координация деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, связанной с обеспечением техногенно-экологической безопасности, защитой населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций, мерами противодействия террористической деятельности и военной угрозе, предотвращением чрезвычайных ситуаций и реагированию на них", - указано в сообщении.

Напомним, ранее Кабмин из-за коронавируса в Украине на внеочередном заседании объявил чрезвычайную ситуацию еще в трех областях. Так, правительство решило ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19.

Как писало РБК-Украина ранее, Емец просил Верховную раду ввести чрезвычайное положение.

Добавим также, 18 марта Кабинет министров Украины на заседании принял решение, которым назначил Ирину Микичак первым заместителем министра здравоохранения.

Ахметов направляет 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом В Китае не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом
Читать все новости