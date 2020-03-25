Емец вошел в состав Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС

Министр здравоохранения Илья Емец вошел в новый состав Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в своем Telegram.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 25 марта.

"Одной из главных задач Государственной комиссии является координация деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, связанной с обеспечением техногенно-экологической безопасности, защитой населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций, мерами противодействия террористической деятельности и военной угрозе, предотвращением чрезвычайных ситуаций и реагированию на них", - указано в сообщении.

Напомним, ранее Кабмин из-за коронавируса в Украине на внеочередном заседании объявил чрезвычайную ситуацию еще в трех областях. Так, правительство решило ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19.

Как писало РБК-Украина ранее, Емец просил Верховную раду ввести чрезвычайное положение.

Добавим также, 18 марта Кабинет министров Украины на заседании принял решение, которым назначил Ирину Микичак первым заместителем министра здравоохранения.