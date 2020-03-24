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Ємець ініціював розслідування після звинувачень у блокуванні закупівель

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 13:59
Ємець ініціював розслідування після звинувачень у блокуванні закупівель
Фото: Ілля Ємець (moz.gov.ua)

Гендиректор МЗУ напередодні звинуватив Ємця в блокуванні закупівель

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець доручив провести службове розслідування після звинувачень у блокуванні закупівель для боротьби з коронавірусом в Україні. Про це йдеться в повідомленні МОЗ у Telegram.

Повідомляється, що Ємець доручив провести службове розслідування ситуації на державному підприємстві "Медичні закупівлі України".

"Доручення дано після публікації генерального директора МОЗ Арсена Жумадилова, в якій викладена інформація про нібито блокування процесу закупівель товарів, призначених для боротьби з коронавірусом", - йдеться в повідомленні.

Ємець ініціював розслідування після звинувачень у блокуванні закупівель

Відзначимо, напередодні Жумадилов заявив, що МОЗ блокує державні закупівлі, оскільки Ємець нібито не згоден з кадровою політикою МЗУ та намагався ввести "довірену особу" на підприємство.

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація про те, що Ємець нібито готовий піти у відставку, якщо в Україні найближчим часом не оголосять надзвичайний стан через коронавірус. Зокрема, ряд ЗМІ і двоє нардепів написали, що він іде у відставку. Однак РБК-Україна в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Ємець залишається на своєму посту, а міністерство працює в посиленому режимі.

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