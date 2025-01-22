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Йеменские хуситы освободили экипаж захваченного в 2023 году судна, среди них есть украинцы

Среда 22 января 2025 20:28
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Йеменские хуситы освободили экипаж захваченного в 2023 году судна, среди них есть украинцы Фото: йеменские хуситы освободили экипаж захваченного в 2023 году судна (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Йеменские хуситы освободили экипаж грузового судна Galaxy Leader, который захватили под флагом Багамских островов у побережья Красного моря Йемена в 2023 году. Среди членов команды есть и граждане Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, экипаж передали Оману в поддержку перемирия в войне в Газе между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС.

По данным АР, всего освободили 25 человек - граждан Филиппин, Болгарии, Румынии, Украины и Мексики.

Отметим, официально Украина пока не комментировала освобождение своих граждан из йеменского плена.

Захват судна Galaxy Leader

Напомним, в ноябре 2023 года йеменские хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader с международным гражданским экипажем в Красном море. Судно шло под флагом Багамских островов.

На борту судна находились 25 членов экипажа из Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в плену у хуситов находились четверо украинских моряков. Украина работала над их освобождением.

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