UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Олешки Війна в Україні

Єменські хусити заявили про удари по Міністерстві оборони Саудівської Аравії

17:45 22.10.2026 Чт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: хусити атакували Саудівську Аравію (Getty Images)

Єменські хусити влаштували масовану серію атак на військові відомства та об'єкти критичної інфраструктури в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Військовий речник хуситів Ях'я Сарі заявив, що напади відбулися протягом останніх 48 годин.

Під ударами опинилися Міністерство оборони Саудівської Аравії в Ер-Ріяді, об'єкти енергетичної компанії Saudi Aramco в Янбу, а також Міжнародний аеропорт Абха та Міжнародний аеропорт короля Фахда в Даммамі.

За даними саудівської влади, внаслідок удару по аеропорту в Даммамі загинули двоє людей.

Черговий масований удар стався на тлі загального загострення та ескалації конфлікту в регіоні Перської затоки.

Нагадаємо, що 10 жовтня міжнародний аеропорт Ер-Ріяда зазнав масштабного нападу, який став найкривавішим інцидентом у Саудівській Аравії за понад десять років.

Внаслідок удару загинули 12 людей, ще понад 300 дістали поранення.

Також раніше видання Wall Street Journal повідомляло, що Іран допомагав хуситам розвідданими та сприяв наведенню ракет і дронів на нафтові танкери, аеропорти та енергетичні об'єкти Саудівської Аравії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЄменСаудівська АравіяБлизький Схід