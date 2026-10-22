Йеменские хуситы заявили об ударах по Министерству обороны Саудовской Аравии

Военный спикер хуситов Яхья Сари заявил, что нападения произошли в течение последних 48 часов.

Под ударами оказались Министерство обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде, объекты энергетической компании Saudi Aramco в Янбу, а также Международный аэропорт Абха и Международный аэропорт короля Фахда в Даммаме.

По данным саудовских властей, в результате удара по аэропорту в Даммаме погибли два человека.

Очередной массированный удар произошел на фоне всеобщего обострения и эскалации конфликта в регионе Персидского залива.