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Йеменские хуситы заявили об ударах по Министерству обороны Саудовской Аравии

17:45 22.10.2026 Чт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: хуситы атаковали Саудовскую Аравию (Getty Images)

Йеменские хуситы устроили массированную серию атак на военные ведомства и объекты критической инфраструктуры в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Военный спикер хуситов Яхья Сари заявил, что нападения произошли в течение последних 48 часов.

Под ударами оказались Министерство обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде, объекты энергетической компании Saudi Aramco в Янбу, а также Международный аэропорт Абха и Международный аэропорт короля Фахда в Даммаме.

По данным саудовских властей, в результате удара по аэропорту в Даммаме погибли два человека.

Очередной массированный удар произошел на фоне всеобщего обострения и эскалации конфликта в регионе Персидского залива.

Напомним, что 10 октября международный аэропорт Эр-Рияда подвергся масштабному нападению, которое стало самым кровавым инцидентом в Саудовской Аравии за более десяти лет.

В результате удара погибли 12 человек, еще более 300 получили ранения.

Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что Иран помогал хуситам разведданными и способствовал наведению ракет и дронов на нефтяные танкеры, аэропорты и энергетические объекты Саудовской Аравии.

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