Йеменские хуситы заявили об ударах по Министерству обороны Саудовской Аравии

Йеменские хуситы устроили массированную серию атак на военные ведомства и объекты критической инфраструктуры в Саудовской Аравии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.
Военный спикер хуситов Яхья Сари заявил, что нападения произошли в течение последних 48 часов.
Под ударами оказались Министерство обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде, объекты энергетической компании Saudi Aramco в Янбу, а также Международный аэропорт Абха и Международный аэропорт короля Фахда в Даммаме.
По данным саудовских властей, в результате удара по аэропорту в Даммаме погибли два человека.
Очередной массированный удар произошел на фоне всеобщего обострения и эскалации конфликта в регионе Персидского залива.
Напомним, что 10 октября международный аэропорт Эр-Рияда подвергся масштабному нападению, которое стало самым кровавым инцидентом в Саудовской Аравии за более десяти лет.
В результате удара погибли 12 человек, еще более 300 получили ранения.
Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что Иран помогал хуситам разведданными и способствовал наведению ракет и дронов на нефтяные танкеры, аэропорты и энергетические объекты Саудовской Аравии.