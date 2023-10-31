Єменські бойовики заявили про пуск ракет і дронів по Ізраїлю

Єменські хусити (угруповання бойовиків) запустили у бік Ізраїлю "велику кількість" балістичних ракет і дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника хуситів Яхья Сарі у Twitter.
За його словами, це вже третя атака хуситів на Ізраїль. Він попередив, що таких ударів буде більше.
Варто зауважити, що хуситів підтримує Іран. Вони ще з 2004 року борються проти уряду Ємену.
Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися до Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали мирних жителів.
При цьому інші угруповання, у тому числі "Хезболла" та хусити, заявили про свою підтримку ХАМАСу. Вони вже неодноразово атакували територію Ізраїлю.
Також нещодавно хусити намагалися вдарити ракетами по кораблю Військово-морських сил США USS Carney біля узбережжя Ємену.
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