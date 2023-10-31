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Йеменские боевики заявили о пуске ракет и дронов по Израилю

Иллюстративное фото: йеменские боевики заявили о пуске ракет и дронов по Израилю (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Йеменские хуситы (группировка боевиков) запустили в сторону Израиля "большое количество" баллистических ракет и дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя хуситов Яхья Сари в Twitter.

По его словам, это уже третья атака хуситов на Израиль. Он предупредил, что таких ударов будет больше. 

Стоит заметить, что хуситов поддерживает Иран. Они еще с 2004 года борются против правительства Йемена. 

Что предшествовало

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись в Израиль. Они похищали и убивали мирных жителей. 

При этом другие группировки, в том числе "Хезболла" и хуситы, заявили о своей поддержке ХАМАСа. Они уже неоднократно атаковали территорию Израиля. 

Также недавно хуситы пытались ударить ракетами по кораблю Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки USS Carney возле побережья Йемена. 

 

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