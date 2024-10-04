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В Ємені заявили про авіаудари по двох містах

Фото: у Ємені пролунали вибухи (x.com/YEMEN_Militar)
Автор: Іван Носальський

Ємен сьогодні, 4 жовтня, нібито атакували ракетами. По двох містах "було завдано авіаудару".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як пише видання, єменські ЗМІ, пов'язані з хуситами, пишуть, що по столиці Ємену Сані та місту Ходейда було завдано авіаударів.

 

Також чутки про авіаудари поширюють і місцеві жителі.

Про те, хто саме завдав ударів по Ємену, офіційної інформації немає. При цьому в мережі пишуть про причетність до атаки США та Британії, а також Ізраїлю.

Що передувало

Нагадаємо, після початку ізраїльської операції проти ХАМАС у Секторі Газа в Ємені активізувалися хусити. Вони почали атакувати судна у Червоному морі та Аденській затоці.

Зокрема, у травні бойовики вдарили по грецькому балкеру під прапором Маршаллових островів. Усього було запущено п'ять протикорабельних ракет.

Нещодавно лідер хуситів Абдул Малік аль-Хуті заявив, що його бойовики запустили ракету по аеропорту в Ізраїлі нібито в момент приземлення літака з прем'єром Біньяміном Нетаньяху.

При цьому ізраїльські військові зазначили, що збили ракету щонайменше за півгодини після приземлення Нетаньяху. Ціль знищили "за межами кордонів країни".

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ЄменАвіаудари