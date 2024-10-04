В Ємені заявили про авіаудари по двох містах

Як пише видання, єменські ЗМІ, пов'язані з хуситами, пишуть, що по столиці Ємену Сані та місту Ходейда було завдано авіаударів.

Також чутки про авіаудари поширюють і місцеві жителі.

Про те, хто саме завдав ударів по Ємену, офіційної інформації немає. При цьому в мережі пишуть про причетність до атаки США та Британії, а також Ізраїлю.