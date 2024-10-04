RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Йемене заявили об авиаударах по двум городам

Фото: в Йемене прозвучали взрывы (x.com/YEMEN_Militar)
Автор: Иван Носальский

Йемен сегодня, 4 октября, якобы атаковали ракетами. По двум городам "был нанесен авиаудар".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как пишет издание, йеменские СМИ, связанные с хуситами, пишут, что по столице Йемена Сане и городу Ходейда были нанесены авиаудары. 

 

Также слухи об авиаударах распространяют и местные жители. 

О том, кто именно нанес удары по Йемену, - официальной информации нет. При этом в сети пишут о причастности к атаке США и Британии, а также Израиля. 

Что предшествовало

Напомним, после начала израильской операции против ХАМАСа в Секторе Газа в Йемене активизировались хуситы. Они начали атаковать судна в Красном море и Аденском заливе.

В частности, в мае боевики ударили по греческому балкеру под флагом Маршалловых островов. Всего было запущено пять противокорабельных ракет.

Недавно лидер хуситов Абдул Малик аль-Хути заявил, что его боевики запустили ракету по аэропорту в Израиле якобы в момент приземления самолета с премьером Биньямином Нетаньяху.

При этом израильские военные отметили, что сбили ракету как минимум через полчаса после приземления Нетаньяху. Цель уничтожили "за пределами границ страны".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЙеменАвиаудары