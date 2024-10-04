В Йемене заявили об авиаударах по двум городам

Как пишет издание, йеменские СМИ, связанные с хуситами, пишут, что по столице Йемена Сане и городу Ходейда были нанесены авиаудары.

Также слухи об авиаударах распространяют и местные жители.

О том, кто именно нанес удары по Йемену, - официальной информации нет. При этом в сети пишут о причастности к атаке США и Британии, а также Израиля.