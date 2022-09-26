В Ємені військові ліквідували десятки бойовиків "Аль-Каїди"
Фото: У Ємені військові ліквідували 24 бойовиків "Аль-Каїди" (Getty Images)
На півдні Ємену військові провели антитерористичну операцію, в ході якої знищили 24 бойовиків угруповання "Аль-Каїда".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.
"Війська здійснили рейди в опорні пункти терористичного угруповання "Аль-Каїда" у різних районах провінції Аб'ян. Ліквідовано 24 терористи", - вказують ЗМІ.
Зазначається, що 24 вересня армія розпочала нову фазу антитерористичної кампанії, спрямованої на витіснення бойовиків з території провінції.
Проурядові сили, які підтримує Саудівська Аравія, продовжили свої операції проти бойовиків й у інших південних районах Ємену.
Нагадаємо, у серпні США провели контртерористичну операцію, в ході якої ліквідували лідера "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі.