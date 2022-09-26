ua ru
Пн, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Йемене военные ликвидировали десятки боевиков "Аль-Каиды"

Новина українською →
Понедельник 26 сентября 2022 05:45
В Йемене военные ликвидировали десятки боевиков "Аль-Каиды" Фото: В Йемене военные ликвидировали 24 боевика "Аль-Каиды" (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

На юге Йемена военные провели антитеррористическую операцию, в ходе которой уничтожили 24 боевика группировки "Аль-Каида".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

"Войска совершили рейды в опорные пункты террористической группировки "Аль-Каида" в разных районах провинции Абьян. Ликвидировано 24 террориста", - указывают СМИ.

Отмечается, что 24 сентября армия приступила к новой фазе антитеррористической кампании, направленной на вытеснение боевиков с территории провинции.

Проправительственные силы, поддерживаемые Саудовской Аравией, продолжили свои операции против боевиков и в других южных районах Йемена.

Напомним, в августе США провели контртеррористическую операцию, в ходе которой ликвидировали лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири.

Читайте РБК-Украина в Google News
Аль-Каида
NEWS
Украина получила системы ПВО NASAMS, но их недостаточно, - Зеленский
Украина получила системы ПВО NASAMS, но их недостаточно, - Зеленский
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие