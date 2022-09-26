В Йемене военные ликвидировали десятки боевиков "Аль-Каиды"

На юге Йемена военные провели антитеррористическую операцию, в ходе которой уничтожили 24 боевика группировки "Аль-Каида".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

"Войска совершили рейды в опорные пункты террористической группировки "Аль-Каида" в разных районах провинции Абьян. Ликвидировано 24 террориста", - указывают СМИ. Отмечается, что 24 сентября армия приступила к новой фазе антитеррористической кампании, направленной на вытеснение боевиков с территории провинции. Проправительственные силы, поддерживаемые Саудовской Аравией, продолжили свои операции против боевиков и в других южных районах Йемена.