В Ємені домовилися про найбільший обмін ув’язненими за 11 років війни

В Ємені міжнародно визнаний уряд та повстанці-хусити домовилися про звільнення 2900 ув’язнених у найбільшому обміні за 11 років війни.
Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив посол Саудівської Аравії Мохамед аль-Джабір, пише видання АР.
Так, стало відомо, що міжнародно визнаний уряд Ємену та підтримувані Іраном повстанці-хусити погодилися на найбільший обмін ув’язненими за 11-річну громадянську війну в країні. Очікується звільнення 2900 утримуваних осіб.
Посол Саудівської Аравії Мохамед аль-Джабір зазначив, що це дозволить ув’язненим повернутися до своїх сімей і стане важливим кроком для зміцнення довіри та спокою в країні.
За словами саудівських та хуситських чиновників, угоду було підписано під наглядом Офісу спеціального посланника ООН у Ємені та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Вона була досягнута після 12-денних переговорів у столиці Оману Маскаті, що стали десятою спробою сторін виконати положення Стокгольмської угоди 2018 року щодо звільнення всіх утримуваних осіб.
Серед звільнених будуть громадяни Ємену, Саудівської Аравії та Судану.
Абделькадер аль-Муртада, голова хуситського Національного комітету у справах в’язнів, повідомив, що угода передбачає звільнення єменців, семи громадян Саудівської Аравії та 23 громадян Судану.
Спеціальний посланець ООН Ганс Грундберг назвав угоду "позитивним і значущим кроком", який допоможе полегшити страждання ув’язнених та їхніх родин.
Крістін Чіполла, голова делегації МКЧХ у Ємені, заявила, що організація готова забезпечити безпечне та гідне возз’єднання звільнених із їхніми сім’ями.
Громадянська війна в Ємені триває з 2014 року, коли шиїтські повстанці-хусити захопили столицю Сану та більшість північних територій.
Міжнародно визнаний уряд Ємену був змушений відступити на південь, де його підтримує коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією та ОАЕ.
Війна забрала життя понад 150 000 людей та призвела до однієї з найгірших гуманітарних криз у світі.
Нагадаємо, що в липні 2025 року США ввели санкції проти компаній, які співпрацюють з хуситами. Як зазначили у Мінфіні США, хусити щорічно отримують сотні мільйонів доларів, стягуючи податок з імпорту нафтопродуктів до контрольованої ними території Ємену.
При цьому раніше президент США Дональд Трамп оголошував, що Сполучені Штати почали масштабні військові удари по десятках цілей у Ємені.