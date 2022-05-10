Эмбарго на российский газ может погрузить мировую экономику в хаос, - японский министр

Одновременное эмбарго на российский газ со стороны стран G7 ("Большой семерки") может погрузить мировую экономику в хаос. В частности, если не будут обеспечены альтернативные источники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo .

Как заявил министр торговли Японии Коити Хагиуда, странам G7 будет трудно запретить импорт российского сжиженного природного газа, пока не будут найдены альтернативные источники. При этом он не исключает, что Токио присоединится к санкциям, если они будут введены в будущем.

"Если все страны G7 предпримут одновременные действия по запрету импорта российского СПГ без обеспечения альтернативных источников, мировая экономика, включая энергетический сектор, погрузится в хаос", - отметил он.

Что касается нефти, Хагиуда отметил, что ее нехватку можно временно покрыть за счет увеличения добычи на Ближнем Востоке или в других местах.

Насколько реально эмбарго на российский газ?

Западные партнеры Украины настолько зависят от российского газа, что не готовы к газовому эмбарго, чтобы лишить Москву средств для финансирования войны. При этом в одностороннем порядке поставки газа были прекращены в Польшу и Болгарию, у президента России Владимира Путина не исключают, что могут быть прекращены поставки в другие страны ЕС.

Тем не менее многие страны-участницы блока уже заявили о планах как минимум существенно сократить поставки из России до конца года. В частности, уже стало известно, что ЕС намерен сотрудничать с Африкой для замещения импорта российского газа.