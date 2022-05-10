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Ембарго на російський газ може занурити світову економіку в хаос, - японський міністр

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Токіо, Вівторок 10 травня 2022 11:07
Ембарго на російський газ може занурити світову економіку в хаос, - японський міністр Фото: міністр торгівлі Японії Коїті Хагіуда (wikimedia.org Dick Thomas Johnson)
Автор: Ілона Свиридова

Одночасне ембарго на російський газ з боку країн G7 ("Великої сімки") може занурити світову економіку в хаос. Зокрема, якщо не будуть забезпечені альтернативні джерела.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Як заявив міністр торгівлі Японії Коїті Хагіуда, країнам G7 буде важко заборонити імпорт російського зрідженого природного газу, поки не будуть знайдені альтернативні джерела. При цьому він не виключає, що Токіо приєднається до санкцій, якщо вони будуть введені в майбутньому.

"Якщо всі країни G7 зроблять одночасні дії щодо заборони імпорту російського ЗПГ без забезпечення альтернативних джерел, світова економіка, включаючи енергетичний сектор, зануриться в хаос", - зазначив він.

Що стосується нафти, Хагіуда зазначив, що її нестачу можна тимчасово покрити за рахунок збільшення видобутку на Близькому Сході або в інших місцях.

Наскільки реально ембарго на російський газ?

Західні партнери України настільки залежать від російського газу, що не готові до газового ембарго, щоб позбавити Москву коштів для фінансування війни. При цьому в односторонньому порядку поставки газу були припинені в Польщу і Болгарію, у президента Росії Володимира Путіна не виключають, що можуть бути припинені поставки в інші країни ЄС.

Проте багато країн-учасниць блоку вже заявили про плани як мінімум істотно скоротити поставки з Росії до кінця року. Зокрема, вже стало відомо, що ЄС має намір співпрацювати з Африкою для заміщення імпорту російського газу.

Нагадаємо, раніше сьогодні Японія оголосила нові санкції проти 133 осіб з Російської Федерації та "ЛДНР" через війну проти України. Також в список включили 70 компаній.

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