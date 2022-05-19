Эмбарго на паузе. Почему Европа все еще покупает у России нефть и газ

Переговоры о введении эмбарго на российскую нефть в ЕС зашли в тупик. Несколько недель работы над подготовкой шестого пакета санкций пока не дали результата. Загвоздка – в Венгрии, власти которой категорически несогласны вводить запрет на импорт нефти из РФ.

В Евросоюзе вчера признали, что пока не в состоянии согласовать эмбарго на российскую нефть. "Мы пока не можем завершить обсуждение этого вопроса", – заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в среду вечером.

Венгерский тупик

Венгрия выступила против эмбарго с самого начала обсуждения этой идеи в апреле. Ее примеру последовали и несколько других стран: Чехия, Словакия и Болгария. Но с ними удалось достичь компромисса – в Еврокомиссии согласились на отсрочку введения эмбарго до конца 2023 года. А вот Будапешт решил торговаться дальше.

Премьер страны Виктор Орбан сначала потребовал отсрочки эмбарго до конца 2024 года, а затем намекнул на возврат Венгрии хорватского порта Риека в Адриатическом море, который его страна потеряла после Первой мировой войны. В Венгрии уже открыто говорят, что у них должен появиться морской путь доставки нефти.

Еврокомиссия в итоге согласилась на денежную компенсацию Будапешту расходов на перестройку инфраструктуры для замены поставок российской нефти. Но в ответ получила новое условие от венгерской власти – претензию на огромную сумму.

"Европейская комиссия вызвала проблемы своим предложением, поэтому Венгрия имеет право ожидать, что ЕС должен предложить решение: профинансировать инвестиции и компенсировать рост цен, полную модернизацию энергетической структуры в размере 15-18 миллиардов евро", – сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Венгрия заявила о необходимости переоборудования нефтеперерабатывающих заводов, которые ориентированы на работу с тяжелой российской нефтью Urals в случае замены нефти на другие марки. Речь о двух заводах компании Mol в Венгрии и Словакии.

Российская нефть стала предметом спора между странами ЕС (Фото: GettyImages)

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в свою очередь отметил, что несговорчивость Венгрии неприемлема, особенно сейчас – в условиях, когда Европа нуждается в объединении больше, чем когда-либо.

Позиция Венгрии, скорее, политическая, направленная на поддержку России. Ведь реально технической проблемы с переработкой нефти не из РФ у Будапешта нет. Это признают и венгерские специалисты, подчеркнул директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"За последние три года Mol вложил в обновление своих заводов порядка 180 миллионов евро, и деньги были использованы именно для того, чтобы диверсифицировать использование российской нефти. Им надо два-три месяца на перенастройку оборудования, и они смогут работать на любой арабской нефти. Они все оборудование уже купили на оба завода – и в Венгрии, и в Словакии", – объяснил Харченко.

Правила, действующие в ЕС, не позволяют принимать решения, если один из членов организации против, даже в случае, когда вопрос касается энергетической безопасности. Но если Еврокомиссия не согласует эмбарго, то члены ЕС вправе единолично блокировать импорт.

По такому пути собирается пойти Германия – крупнейший потребитель российских энергоресурсов. Берлин уже активно ведет переговоры с альтернативными поставщиками нефти, чтобы к концу года прекратить ее импорт из РФ.

Директор специальных проектов НТЦ Психея Геннадий Рябцев считает, что даже без эмбарго поставки российской нефти в Европу могут сократиться почти в два раза.

"Уже сейчас без эмбарго экспорт сократился на один миллион баррелей в сутки при том, что в прошлом году он был в целом на уровне 4,7 миллиона баррелей в сутки. Я думаю, что эта цифра (падение экспорта нефти из РФ в ЕС, - ред.) будет расти до уровня в два миллиона баррелей", – сказал Рябцев в комментарии РБК-Украина.

Украина в одностороннем порядке едва ли рискнет перекрывать транзит по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Во-первых, придется платить неустойку за невыполнение контрактов. Во-вторых, после прекращения поставок нефти могут возникнуть перебои с топливом в странах ЕС, которые сейчас для Украины являются основными поставщиками бензина и "дизеля".

Европа пока не готова перекрыть российский вентиль (Фото: Getty Images)

Пока как вариант, предложенный Евросоюзу от США, обсуждается еще одна идея. Ее суть в том, что кроме эмбарго на российскую нефть нужно ввести специальную пошлину, которую потом можно перечислять Украине. Это может быть решением для тех стран, которые все же продолжат закупку сырья у РФ. Будет ли эта инициатива реализована – не менее сложный вопрос, чем история с эмбарго.

Газовый вопрос: Россия снова шантажирует

Нефть приносит РФ львиную долю экспортных поступлений с энергоресурсов. Тем не менее газ также является крупной статьей дохода российского бюджета. Не говоря уже о том, что это все еще инструмент шантажа Европы, который Россия всегда готова использовать.

После эмбарго на нефть в ЕС планировали рассмотреть вопрос сокращения закупки российского газа. Полный запрет вводить не собирались, поскольку альтернативные поставки пока невозможны, по крайне мере, в объемах, которые позволят заместить российский импорт.

Многие страны активно ведут поиск новых источников, но пока безрезультатно. Максимум, что возможно, это сокращение закупки газа в России в краткосрочной перспективе на 30%. Понимая это, Россия решила усугубить ситуацию и начала снижать поставки газа в ЕС уже сейчас.

С 11 мая почти на треть снизилась подача газа на транзит через Украину. В конце апреля РФ прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию после того, как эти страны отказались выполнять ультиматум и оплачивать газ рублями. В Финляндии, подавшей заявку на вступление в НАТО, также со дня на день готовятся к прекращению поставок газа из России.

Уже с 20 мая РФ может начать следующий этап сокращения поставок газа. Именно в третьей декаде мая наступает срок оплаты для ряда компаний, в том числе и крупнейшего клиента "Газпрома" в Германии – Uniper SE. Но, как заявил Марио Драги, премьер Италии, которая приняла новые условия оплаты газа, Uniper уже заплатила рублями. В самой компании отказались от комментариев, сообщив, что санкции не нарушали.

Марио Драги (Фото: GettyImages)

В руководстве ЕС ранее заявили, что оплата рублями нарушает санкции, введенные в отношении РФ. Но пока официальных документов, подтверждающих, что это действительно так, в Еврокомиссии не предоставили.

Наоборот, по информации международных информагентств, 13 мая ЕК разослала разъяснения о том, что оплата по предложенным РФ требованиям возможна при определенных условиях и якобы не нарушает санкций.

Всего, по неофициальной информации, уже согласились на новые условия оплаты газа рублями около 20 компаний, в том числе из Венгрии, Италии, Германии и Молдовы, которая не входит в ЕС. Не исключено, что их число увеличится. Как минимум из-за того, что странам нужно выполнять решение ЕС о заполнении к октябрю не менее 80% газохранилищ, а добиться этого без закупок в РФ будет сложно.

Россия, прекрасно понимая ситуацию, скорее всего, продолжит шантаж, сокращая поставки газа, в том числе и через Украину. Таким образом, Москве удастся удерживать цену газа на рынке на максимальных показателях. И даже при сокращении поставок, но за счет высоких цен доходы РФ от экспорта газа будут превышать плановые на 30%.