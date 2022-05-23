ru ua
Пн, 23 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эмбарго на нефть из России. В Офисе президента ожидают скорого решения вопроса

Новина українською →
Киев, Понедельник 23 мая 2022 21:49
Эмбарго на нефть из России. В Офисе президента ожидают скорого решения вопроса Фото: Евросоюз приблизился к одобрению нефтяного эмбарго против РФ (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Запрет на импорт российской нефти в Европу может быть принят в скором времени. Завершение переговоров Еврокомиссии и Венгрии анонсировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Ермака.

Руководитель Офиса получил информацию от немецких партнеров о прогрессе в переговорах о запрете импорта нефти из РФ. Очевидно, вскоре следует ожидать официального объявления.

"У Германии есть оптимизм относительно быстрого решения вопроса нефтяного эмбарго против России и переговоров Еврокомиссии с Венгрией. Ждем результативного решения, которое позволит сделать слабее агрессора", – написал Ермак.

Ранее в Европарламенте призвали ЕС ввести нефтяное эмбарго без согласия Венгрии. Там обвинили венгерского премьер-министра в "вождении за нос" целой Европы.

Якось складно. Давайте типу Эмбарго на нафту з Росії. Єрмак/У Зеленського розраховують/очікують на швидке вирішення питання

К слову, Германия раскритиковала блокировку нефтяного эмбарго отдельными членами ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Евросоюз Российская Федерация Германия Венгрия Андрей Ермак Офис президента Санкции против России
NEWS
Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин
Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин
DAILY
Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения