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Ембарго на нафту з Росії. В Офісі президента очікують на швидке вирішення питання

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Київ, Понеділок 23 травня 2022 21:49
Ембарго на нафту з Росії. В Офісі президента очікують на швидке вирішення питання Фото: Євросоюз наблизився до схвалення нафтового ембарго проти РФ (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Заборона на імпорт російської нафти до Європи може бути ухвалена незабаром. Завершення перемовин Єврокомісії та Угорщини анонсував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Єрмака.

Керівник Офісу отримав інформацію від німецьких партнерів щодо прогресу в перемовинах про заборону імпорту нафти з РФ. Вочевидь, невдовзі слід очікувати на офіційне запровадження.

"У Німеччини є оптимізм щодо швидкого вирішення питання нафтового ембарго проти Росії та переговорів Єврокомісії з Угорщиною. Чекаємо на результативне рішення, яке дозволить зробити слабшим агресора", – написав Єрмак.

Раніше в Європарламенті закликали ЄС запровадити нафтове ембарго без згоди Угорщини. Там звинуватили угорського прем'єр-міністра у "водінні за ніс" цілої Європи.

До слова, Німеччина розкритикувала блокування нафтового ембарго окремими членами ЄС.

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