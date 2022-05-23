Ембарго на нафту з Росії. В Офісі президента очікують на швидке вирішення питання
Заборона на імпорт російської нафти до Європи може бути ухвалена незабаром. Завершення перемовин Єврокомісії та Угорщини анонсував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Єрмака.
Керівник Офісу отримав інформацію від німецьких партнерів щодо прогресу в перемовинах про заборону імпорту нафти з РФ. Вочевидь, невдовзі слід очікувати на офіційне запровадження.
"У Німеччини є оптимізм щодо швидкого вирішення питання нафтового ембарго проти Росії та переговорів Єврокомісії з Угорщиною. Чекаємо на результативне рішення, яке дозволить зробити слабшим агресора", – написав Єрмак.
Раніше в Європарламенті закликали ЄС запровадити нафтове ембарго без згоди Угорщини. Там звинуватили угорського прем'єр-міністра у "водінні за ніс" цілої Європи.
До слова, Німеччина розкритикувала блокування нафтового ембарго окремими членами ЄС.
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