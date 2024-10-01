"єМалятко" та закордонний паспорт: які ще послуги для дітей є в "Дії"

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Що таке "Дія"

Останні роки Україна проходить значну цифровізацію. Зокрема, для зручності громадян було створено застосунок "Дія". У ньому зібрано низку документів та послуг, якими користуються діти та дорослі.

Що доступно дітям у "Дії" з народження

Для немовлят у "Дії" доступні закордонний паспорт та "єМалятко", - це послуги, якими можуть скористатися їх батьки.

Завдяки послузі "єМалятко", батьки можуть зареєструвати народження дитини та отримати свідоцтво про народження дитини, а також замовити до 9 інших державних послуг, потрібних для новонародженої дитини.

Також можна замовити витяг про місце проживання дитини.

Також у "Дії" для дітей дуступні:

Дія.ТV;

Дія.Радіо.

Які ще послуги доступні з 14 років та 16 років

З 14 років:

ID-картка

довідка ВПО

опитування

З 16 років:

водійське посвідчення категорії А та А1

У застосунку батьків відображається свідоцтво про народження дитини та довідка ВПО, якщо дитині менше за 14 років. Також можна замовити витяг про місце проживання дитини.