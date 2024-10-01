"єМалятко" та закордонний паспорт: які ще послуги для дітей є в "Дії"

Завдяки застосунку "Дія" в Україні було значно спрощено отримання низки документів та послуг. Це стосується як дорослих, так і дітей.
Про те, які є послуги для дітей у застосунку "Дія" - читайте у матеріалі РБК-Україна.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: портал "Дія".
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Останні роки Україна проходить значну цифровізацію. Зокрема, для зручності громадян було створено застосунок "Дія". У ньому зібрано низку документів та послуг, якими користуються діти та дорослі.
Для немовлят у "Дії" доступні закордонний паспорт та "єМалятко", - це послуги, якими можуть скористатися їх батьки.
Завдяки послузі "єМалятко", батьки можуть зареєструвати народження дитини та отримати свідоцтво про народження дитини, а також замовити до 9 інших державних послуг, потрібних для новонародженої дитини.
Також можна замовити витяг про місце проживання дитини.
Також у "Дії" для дітей дуступні:
У застосунку батьків відображається свідоцтво про народження дитини та довідка ВПО, якщо дитині менше за 14 років. Також можна замовити витяг про місце проживання дитини.
Раніше РБК-Україна розповідало, що після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, батьки мають право на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Також в Україні декретну відпустку може оформити кожна жінка. Для цього необхідно мати листок непрацездатності (лікарняний).
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