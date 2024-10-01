"єМалятко" и загранпаспорт: какие еще услуги для детей есть в "Дії"

Благодаря приложению "Дія" в Украине было значительно упрощено получение ряда документов и услуг. Это касается как взрослых, так и детей.
О том, какие услуги для детей в приложении "Дія" - читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: портал "Дія".
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В последние годы Украина проходит значительную цифровизацию. В частности, для удобства граждан было создано приложение "ДІя". В нем собран ряд документов и услуг, которыми пользуются дети и взрослые.
Для младенцев в "Дії" доступны загранпаспорт и "єМалятко", - это услуги, которыми могут воспользоваться их родители.
Благодаря услуге "Малятко", родители могут зарегистрировать рождение ребенка и получить свидетельство о рождении ребенка, а также заказать до 9 других государственных услуг, необходимых для новорожденного ребенка.
Также можно заказать подъемник о месте проживания ребенка.
Также в "Дії" для детей доступны:
В приложении родителей отображается свидетельство о рождении ребенка и справка ВПЛ, если ребенку младше 14 лет. Также можно заказать подъемник о месте проживания ребенка.
Ранее РБК-Украина рассказывала, что после окончания отпуска по беременности и родам родители имеют право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
Также в Украине декретный отпуск может оформить любая женщина. Для этого необходимо иметь листок нетрудоспособности (больничный).
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