"єМалятко" и загранпаспорт: какие еще услуги для детей есть в "Дії"

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Что такое "ДІя"

В последние годы Украина проходит значительную цифровизацию. В частности, для удобства граждан было создано приложение "ДІя". В нем собран ряд документов и услуг, которыми пользуются дети и взрослые.

Что доступно детям в "Дії" с рождения

Для младенцев в "Дії" доступны загранпаспорт и "єМалятко", - это услуги, которыми могут воспользоваться их родители.

Благодаря услуге "Малятко", родители могут зарегистрировать рождение ребенка и получить свидетельство о рождении ребенка, а также заказать до 9 других государственных услуг, необходимых для новорожденного ребенка.

Также можно заказать подъемник о месте проживания ребенка.

Также в "Дії" для детей доступны:

Дія.ТV;

Дія. Радио.

Какие еще услуги доступны с 14 лет и 16 лет

С 14 лет:

ID-карта

справка ВПЛ

опрос

С 16 лет:

водительское удостоверение категории А и А1

В приложении родителей отображается свидетельство о рождении ребенка и справка ВПЛ, если ребенку младше 14 лет. Также можно заказать подъемник о месте проживания ребенка.