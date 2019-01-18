Эльвира Гаврилова — продюсер проекта «ТОП 100. Гордость Украины»

В последние выходные осени бизнес-сообщество подвело итоги года на торжественной церемонии награждения одного из самых грандиозных рейтингов - «ТОП 100. Основа экономики Украины. Компании». На гала-ужине в честь этого события собрались лучшие предприниматели и представители компаний, которые развивают отечественную экономику и являются деловым лицом страны за рубежом.
Мероприятие стало кульминацией проекта «ТОП 100 Гордость Украины», идейными вдохновителями которого являются маркетолог Богдан Терзи и Эльвира Гаврилова, продюсер и главный редактор бизнес-издания «Финансофф». Главная цель всех рейтингов, входящих в ТОП-100, это знакомство украинцев с теми соотечественниками, кто не на словах, а на деле создает настоящее и будущее Украины.
Задумывая серию ежегодных отечественных рейтингов, продюсер Эльвира Гаврилова хотела показать, что в нашей стране гораздо больше талантливых в различных сферах людей, чем может показаться.
«ТОП-50. Гордость и красота Украины. Женщины» собрал украинок, которые уже завоевали авторитет среди коллег в своих сферах деятельности, но не знакомы широкому кругу. Как главному редактору делового журнала и создателю собственного модного бренда, Эльвире Гавриловой особенно близка и понятна эта тема.
«ТОП-100. Будущее Украины. Дети» — особо трогательный и социально значимый рейтинг, ведь в нем представлены юные таланты страны. Для любого родителя достижения его ребенка — самые значимые в жизни. А признание таких достижений на международном уровне должно быть стимулом для поддержки подрастающего поколения на государственном уровне, ради будущего всей страны.
«ТОП-100. Гордость Украины. Мужчины» — еще один повод для гордости и напоминание о том, что Украина богата мастерами своего дела во всех областях. Наша опора и защита, украинские мужчины достойны того, чтобы получать признание своих достижений во всеукраинском масштабе.
Как в спорте за достижениями отдельных спортсменов стоит труд целой команды, так и в бизнесе за успешными проектами стоит слаженная работа всех сотрудников. В рейтингах ТОП-100 компаний Украины представлены деловые инициативы и предприятия, которые могут сравниться с лучшими мировыми образцами по уровню ведения бизнеса.
Все рейтинги ТОП-100 сопровождались не только запоминающимися церемониями награждения. Шесть красочных глянцевых каталогов, как информационная поддержка проекта, рассказывают об участниках каждого события. Сами церемонии награждения стали не просто приятным времяпровождением для их участников, но, прежде всего, площадкой для знакомства и приобретения новых деловых связей.
Уровень проведения всех мероприятий подтвердил высокий профессионализм команды, которую собрала вокруг себя продюсер Эльвира Гаврилова. Но это не единственный успешный проект талантливой бизнес-леди. О других инициативах и проектах Эльвиры можно узнать на её личном сайте: https://elvira-gavrilova.com/ .