Эльвира Гаврилова — продюсер проекта «ТОП 100. Гордость Украины»

В последние выходные осени бизнес-сообщество подвело итоги года на торжественной церемонии награждения одного из самых грандиозных рейтингов - «ТОП 100. Основа экономики Украины. Компании». На гала-ужине в честь этого события собрались лучшие предприниматели и представители компаний, которые развивают отечественную экономику и являются деловым лицом страны за рубежом.



Мероприятие стало кульминацией проекта «ТОП 100 Гордость Украины», идейными вдохновителями которого являются маркетолог Богдан Терзи и Эльвира Гаврилова, продюсер и главный редактор бизнес-издания «Финансофф». Главная цель всех рейтингов, входящих в ТОП-100, это знакомство украинцев с теми соотечественниками, кто не на словах, а на деле создает настоящее и будущее Украины.

Рейтинги ТОП-100 – шесть грандиозных поводов для гордости за соотечественников

Задумывая серию ежегодных отечественных рейтингов, продюсер Эльвира Гаврилова хотела показать, что в нашей стране гораздо больше талантливых в различных сферах людей, чем может показаться.



«ТОП-50. Гордость и красота Украины. Женщины» собрал украинок, которые уже завоевали авторитет среди коллег в своих сферах деятельности, но не знакомы широкому кругу. Как главному редактору делового журнала и создателю собственного модного бренда, Эльвире Гавриловой особенно близка и понятна эта тема.

«ТОП-100. Будущее Украины. Дети» — особо трогательный и социально значимый рейтинг, ведь в нем представлены юные таланты страны. Для любого родителя достижения его ребенка — самые значимые в жизни. А признание таких достижений на международном уровне должно быть стимулом для поддержки подрастающего поколения на государственном уровне, ради будущего всей страны.



«ТОП-100. Гордость Украины. Мужчины» — еще один повод для гордости и напоминание о том, что Украина богата мастерами своего дела во всех областях. Наша опора и защита, украинские мужчины достойны того, чтобы получать признание своих достижений во всеукраинском масштабе.



Как в спорте за достижениями отдельных спортсменов стоит труд целой команды, так и в бизнесе за успешными проектами стоит слаженная работа всех сотрудников. В рейтингах ТОП-100 компаний Украины представлены деловые инициативы и предприятия, которые могут сравниться с лучшими мировыми образцами по уровню ведения бизнеса.

Продюсер Эльвира Гаврилова презентует украинский бизнес миру