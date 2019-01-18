Ельвіра Гаврилова — продюсер проекту «ТОП 100. Гордість України»

В останні вихідні осені бізнес-товариство підвело підсумки року на урочистій церемонії нагородження одного з найграндіозніших рейтингів — «ТОП 100. Основа економіки України. Компанії». На гала-вечері на честь цієї події зібралися кращі підприємці та представники компаній, що розвивають вітчизняну економіку і є діловим обличчям країни за кордоном.

Захід став кульмінацією проекту «ТОП 100 Гордість України», ідейними натхненниками якого є маркетолог Богдан Терзі і Ельвіра Гаврилова — продюсер і головний редактор бізнес-видання «Фінансофф». Головна мета всіх рейтингів, що входять в ТОП-100, — знайомство українців з тими співвітчизниками, хто не на словах, а на ділі створює сьогодення і майбутнє України.

Рейтинги ТОП-100 — шість грандіозних приводів для гордості за співвітчизників

Задумуючи серію щорічних вітчизняних рейтингів, продюсер Ельвіра Гаврилова хотіла показати, що в нашій країні набагато більше талановитих в різних сферах людей, ніж може здатися.

«ТОП-50. Гордість і краса України. Жінки» зібрав українок, які вже завоювали авторитет серед колег в своїх сферах діяльності, але незнайомі широкому колу. Як головному редактору ділового журналу і творцеві власного модного бренду, Ельвірі Гаврилової особливо близька і зрозуміла ця тема.

«ТОП-100. Майбутнє України. Діти» — особливо зворушливий і соціально значимий рейтинг, адже в ньому представлені юні таланти країни. Для будь-якого з батьків досягнення дитини найбільш значущі в житті. А визнання таких досягнень на міжнародному рівні має бути стимулом для підтримки підростаючого покоління на державному рівні, заради майбутнього всієї країни.

«ТОП-100. Гордість України. Чоловіки» — ще один привід для гордості і нагадування про те, що Україна багата майстрами своєї справи у всіх областях. Наша опора і захист, українські чоловіки гідні того, щоб отримувати визнання своїх досягнень у всеукраїнському масштабі.

Як в спорті за досягненнями окремих спортсменів стоїть праця цілої команди, так і в бізнесі за успішними проектами варто злагоджена робота всіх співробітників. У рейтингах ТОП-100 компаній України представлені ділові ініціативи і підприємства, які можуть зрівнятися з кращими світовими зразками за рівнем ведення бізнесу.

Продюсер Ельвіра Гаврилова презентує український бізнес світу

Всі рейтинги ТОП-100 запам'ятовуються не тільки церемоніями нагородження. Шість барвистих глянцевих каталогів, як інформаційна підтримка проекту, розповідають про учасників кожної події. Самі церемонії нагородження стали не просто приємним проведенням часу для їх учасників, але, перш за все, майданчиком для знайомства і придбання нових ділових зв'язків.