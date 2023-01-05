Ельвіра Еберг виграла біатлонний спринт на етапі Кубка світу в Словенії, Джима – в топ-20
Комфортною перемогою шведської біатлоністки Ельвіри Еберг завершилися змагання на короткій дистанції у словенській Поклюці на четвертому етапі Кубка світу 2022/23.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.
27-річна скандинавка виграла спринт із двома вогневими рубежами. Індивідуальну гонку на 7,5 кілометрів дворазова олімпійська чемпіонка подолала за 20:25,2 хвилин.
Еберг влучно стріляла лежачи та в стійці. Швидкість шведської біатлоністки дозволила їй випередити француженку Жулію Сімон з італійкою Доротеєю Вірер. Вони теж пройшли дистанцію без промахів.
Найкращою серед українок стала Юлія Джима. Досвідчена біатлоністка хоч і обійшлася без помилок під час стрільби, але ходом програла не тільки топ-трійці, а й й низці суперниць із промахами. Зокрема, титулована норвежка Марте Рейселанн-Ольсбу закінчила гонку на 16-й позиції, а Джима – 19-ю.
Натомістіь Анастасія Меркушина та Дар'я Блашко можуть похвалитися тим, що кваліфікувалися до гонки переслідування. Тим часом Анна Кривонос фінішувала аж у восьмому десятку, а Олена Білосюк взагалі не стартувала.
Підсумки біатлонного спринту 7,5 км, жінки:
- Ельвіра Еберг
- Жулія Сімон (+6,9)
- Доротея Вірер (+18,7)
...
19. Юлія Джима (+1:04,8)
38. Анастасія Меркушина (+1:51,6)
46. Дар'я Блашко (+2:01,9)
78. Анна Кривонос (+3:51,0)
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