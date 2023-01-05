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Ельвіра Еберг виграла біатлонний спринт на етапі Кубка світу в Словенії, Джима – в топ-20

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Поклюка, Четвер 05 січня 2023 16:34
Ельвіра Еберг виграла біатлонний спринт на етапі Кубка світу в Словенії, Джима – в топ-20 Фото: Ельвіра Еберг виграла другу індивідуальну гонку в сезоні (facebook.com/eobergbiathlon)
Автор: Антон Федорців

Комфортною перемогою шведської біатлоністки Ельвіри Еберг завершилися змагання на короткій дистанції у словенській Поклюці на четвертому етапі Кубка світу 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

27-річна скандинавка виграла спринт із двома вогневими рубежами. Індивідуальну гонку на 7,5 кілометрів дворазова олімпійська чемпіонка подолала за 20:25,2 хвилин.

Еберг влучно стріляла лежачи та в стійці. Швидкість шведської біатлоністки дозволила їй випередити француженку Жулію Сімон з італійкою Доротеєю Вірер. Вони теж пройшли дистанцію без промахів.

Найкращою серед українок стала Юлія Джима. Досвідчена біатлоністка хоч і обійшлася без помилок під час стрільби, але ходом програла не тільки топ-трійці, а й й низці суперниць із промахами. Зокрема, титулована норвежка Марте Рейселанн-Ольсбу закінчила гонку на 16-й позиції, а Джима – 19-ю.

Натомістіь Анастасія Меркушина та Дар'я Блашко можуть похвалитися тим, що кваліфікувалися до гонки переслідування. Тим часом Анна Кривонос фінішувала аж у восьмому десятку, а Олена Білосюк взагалі не стартувала.

Підсумки біатлонного спринту 7,5 км, жінки:

  1. Ельвіра Еберг
  2. Жулія Сімон (+6,9)
  3. Доротея Вірер (+18,7)

...

19. Юлія Джима (+1:04,8)

38. Анастасія Меркушина (+1:51,6)

46. Дар'я Блашко (+2:01,9)

78. Анна Кривонос (+3:51,0)

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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