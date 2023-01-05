Эльвира Эберг выиграла биатлонный спринт на этапе Кубка мира в Словении, Джима – в топ-20

Комфортной победой шведской биатлонистки Эльвиры Эберг завершились соревнования на короткой дистанции в словенской Поклюке на четвертом этапе Кубка мира 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки .

27-летняя скандинавка выиграла спринт с двумя огневыми рубежами. Индивидуальную гонку на 7,5 км двукратная олимпийская чемпионка преодолела за 20:25,2 минут.

Эберг метко стреляла лежа и в стойке. Скорость шведской биатлонистки позволила ей опередить француженку Жюлию Симон с итальянкой Доротеей Вирер. Они тоже прошли дистанцию без промахов.

Лучшей среди украинок стала Юлия Джима. Опытная биатлонистка хоть и обошлась без ошибок во время стрельбы, но ходом проиграла не только топ-тройке, но и ряду соперниц с промахами. В частности, титулованная норвежка Марте Рейселанн-Ольсбу закончила гонку на 16-й позиции, а Джима – 19-й.

Анастасия Меркушина и Дарья Блашко могут похвастаться тем, что квалифицировались в гонку преследования. Тем временем Анна Кривонос финишировала аж в восьмом десятке, а Елена Билосюк вообще не стартовала.

Итоги биатлонного спринта 7,5 км, женщины:

Эльвира Эберг Жюлия Симон (+6,9) Доротея Вирер (+18,7)

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19. Юлия Джима (+1:04,8)

38. Анастасия Меркушина (+1:51,6)

46. Дарья Блашко (+2:01,9)

78. Анна Кривонос (+3:51,0)