У Єльці поскаржилися на атаку дронів: над стратегічним заводом здіймається дим (відео)

У російському Єльці в Липецькій області після атаки безпілотників здіймається дим над стратегічним об'єктом. За попередніми даними, йдеться про завод "Енергія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.
Уночі в регіоні було оголошено червоний рівень "Загроза атаки БПЛА". Про це повідомляв місцевий губернатор Ігор Артамонов.
Також звуки вибухів було чути у Воронезькій і Ростовській областях.
"Черговими силами ППО в передмісті Воронежа й одному з районів області виявлено та знищено кілька безпілотних літальних апаратів, за попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає, режим небезпеки атаки БПЛА в регіоні зберігається", - відрапортував губернатор Воронезької області.
У Ростовській області влада повідомила, що постраждалих і руйнувань нібито поки що немає. У російському Міноборони заявили, ніби збито 55 дронів за ніч.
Фото: у Росії поскаржилися на атаку дронів (t.me/astrapress)
Липецька область у РФ зазнала атаки дронів 3 липня. Вибухи прогриміли в обласному центрі та в місті Єлець, де розташований завод "Енергія".
Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження заводу "Енергія". Повідомлялося, що роботу підприємства було зупинено на невизначений термін.
Це підприємство спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму. Продукція "широко використовується в різних секторах, включно з оборонною промисловістю, цивільною авіацією, морським транспортом та енергетичним комплексом".
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