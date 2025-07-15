У Єльці поскаржилися на атаку дронів: над стратегічним заводом здіймається дим (відео)

Уночі в регіоні було оголошено червоний рівень "Загроза атаки БПЛА". Про це повідомляв місцевий губернатор Ігор Артамонов.

Також звуки вибухів було чути у Воронезькій і Ростовській областях.

"Черговими силами ППО в передмісті Воронежа й одному з районів області виявлено та знищено кілька безпілотних літальних апаратів, за попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає, режим небезпеки атаки БПЛА в регіоні зберігається", - відрапортував губернатор Воронезької області.

У Ростовській області влада повідомила, що постраждалих і руйнувань нібито поки що немає. У російському Міноборони заявили, ніби збито 55 дронів за ніч.

Фото: у Росії поскаржилися на атаку дронів (t.me/astrapress)