В Ельце пожаловались на атаку дронов: над стратегическим заводом вздымается дым (видео)

В российском Ельце в Липецкой области после атаки беспилотников вздымается дым над стратегическим объектом. По предварительным данным, речь идет о заводе "Энергия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.
Ночью в регионе был объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА". Об этом сообщал местный губернатор Игорь Артамонов.
Также звуки взрывов были слышны в Воронежскоой и Ростовской областях.
"Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа и одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", - отрапортовал губернатор Воронежской области.
В Ростовской области власти сообщили, что пострадавших и разрушений якобы пока нет. В российском Минобороны заявили, будто сбиты 55 дронов за ночь.
Фото: в России пожаловались на атаку дронов (t.me/astrapress)
Липецкая область в РФ подверглась атаке дронов 3 июля. Взрывы прогремели в областном центре и в городе Елец, где расположен завод "Энергия".
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение завода "Энергия". Сообщалось, что работа предприятия была остановлена на неопределенный срок.
Это предприятие специализируется на производстве химических источников тока. Продукция "широко используется в различных секторах, включая оборонную промышленность, гражданскую авиацию, морской транспорт и энергетический комплекс".
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