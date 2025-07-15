В Ельце пожаловались на атаку дронов: над стратегическим заводом вздымается дым (видео)

Ночью в регионе был объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА". Об этом сообщал местный губернатор Игорь Артамонов.

Также звуки взрывов были слышны в Воронежскоой и Ростовской областях.

"Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа и одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", - отрапортовал губернатор Воронежской области.

В Ростовской области власти сообщили, что пострадавших и разрушений якобы пока нет. В российском Минобороны заявили, будто сбиты 55 дронов за ночь.

Фото: в России пожаловались на атаку дронов (t.me/astrapress)