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Томос не будут увозить на Фанар

Новости » Общество    08.01.2019 - 10:17
Томос не будут увозить на Фанар
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Минкульт опроверг информацию о том, что томос увезут в Стамбул для подписей

Томос об автокефалии Православной церкви Украины не будут увозить на Фанар для подписей членов Синода Вселенского патриархата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.

В частности, Министерство культуры опровергло ранее распространенную информацию о томосе. В то же время указывается, что томос будет находиться в Трапезном храме Софии Киевской, и для желающих обеспечен свободный доступ к документу.

Напомним, накануне руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш заявил, что томос на некоторое время вернется в Стамбул.

Позже настоятель Трапезного храма Софии Киевской отец Петр отметил, что для всеобщего обозрения могут выставить только копию томоса.

Вчера в Софийском соборе прошла Рождественская литургия, в ходе которой был продемонстрирован томос об автокефалии Православной церкви Украины. Президент Петр Порошенко и предстоятель церкви Епифаний вместе внесли его в собор. Отметим, фамилия Порошенко внесена в текст документа.

 

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Новости Украины церковьТомосАвтокефалия
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