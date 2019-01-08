Томос не будут увозить на Фанар

Минкульт опроверг информацию о том, что томос увезут в Стамбул для подписей
Томос об автокефалии Православной церкви Украины не будут увозить на Фанар для подписей членов Синода Вселенского патриархата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.
В частности, Министерство культуры опровергло ранее распространенную информацию о томосе. В то же время указывается, что томос будет находиться в Трапезном храме Софии Киевской, и для желающих обеспечен свободный доступ к документу.
Напомним, накануне руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш заявил, что томос на некоторое время вернется в Стамбул.
Позже настоятель Трапезного храма Софии Киевской отец Петр отметил, что для всеобщего обозрения могут выставить только копию томоса.
Вчера в Софийском соборе прошла Рождественская литургия, в ходе которой был продемонстрирован томос об автокефалии Православной церкви Украины. Президент Петр Порошенко и предстоятель церкви Епифаний вместе внесли его в собор. Отметим, фамилия Порошенко внесена в текст документа.