Элладская церковь признала каноничность автокефалии ПЦУ

Элладская православная церковь (Греция) признала каноничность предоставления автокефалии Православной церкви Украины от Вселенского патриархата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Элладской церкви.

Сообщается, что по результатам заседания Синода Элладской православной церкви, который проходил 26-28 августа этого года, его участники признали каноническим право Вселенского патриарха на дарование автокефалии ПЦУ. Кроме того, предстоятелю Элладской церкви предоставили преимущество в дальнейшем заниматься вопросом признания Православной церкви Украины.

Напомним, в июле Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что первой Православную церковь Украины признает Элладская православная церковь.

"Мы молимся и надеемся, что все поместные православные церкви рано или поздно признают независимость Православной церкви Украины, но первой церковью, которая признает поместную церковь Украины будет братская сестра-церковь - Элладская православная церковь", - подчеркнул он.

Отметим, Элладская церковь запустила процедуру признания ПЦУ еще в январе 2019 года. В частности, тогда греческие духовные лица приняли решение передать на архиерейский собор признание автокефальной Православной церкви Украины.