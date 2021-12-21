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Елизавета II из-за штамма "Омикрон" нарушит многолетнюю традицию празднования Рождества

Автор: Анна Полисученко

Королева Великобритании Елизавета II нарушит многолетнюю традицию. Она проведет Рождество не в Сандрингемском дворце, который расположен в Норфолке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Решение королевы связано со стремительным распространению в Британии штамма "Омикрон".

Вместо традиционной поездки, члены королевской семьи во время праздников приедут к королеве в Виндзорский замок.

В последние недели в Британии стремительно растет заболеваемость коронавирусом. В частности, за прошедшие сутки было зафиксировано 91 743 новых случаев заражения. Власти связывают такую статистику со штаммом "Омикрон".

Ранее мы писали, что королева Елизавета отменила традиционный семейный рождественский обед из-за "Омикрона".

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Елизавета IIВеликобритания