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Королева Елизавета отменила традиционный семейный рождественский обед из-за "Омикрона"

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Великобритания, Четверг 16 декабря 2021 14:49
Королева Елизавета отменила традиционный семейный рождественский обед из-за "Омикрона" Фото: королева Елизавета (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Британская королева Елизавета отменила традиционный рождественский семейный обед из-за опасений, связанных со штаммом коронавируса "Омикрон". Монарх уверена, что обед может поставить под угрозу праздники для других людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

"Ее величество с сожалением заявила, что вынуждена была отменить традиционный рождественский обед с членами королевской семьи, который был запланирован ранее. Королева считает такое решение "правильным", так как новый штамм "Омикрон" бушует по всей Британии", - пишет издание.

Такое решение было принято, в связи с тем, что встреча членов королевской семьи в одном доме "поставит под угрозу рождественские праздники для многих людей".

При этом королевский дворец отказался комментировать решение королевы, поскольку "рождественский обед - это частное семейное мероприятие".

Обед должен был состояться в следующий вторник, 21 декабря, в Виндзорском замке. На нем планировалось присутствие 50 членов королевской семьи.

Напомним, по состоянию на 16 декабря, штамм коронавируса "Омикрон" уже является доминирующим в Лондоне. Среди инфицированных жителей столицы у 51,8% обнаружили новый вариант вируса.

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