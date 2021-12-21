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Єлизавета II через штам "Омікрон" порушить багаторічну традицію святкування Різдва

Автор: Анна Полисученко

Королева Великобританії Єлизавета II порушить багаторічну традицію. Вона проведе Різдво не в Сандрінгемському палаці, який розташований в Норфолку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Рішення королеви пов'язане зі стрімким поширенню в Британії штаму "Омікрон".

Замість традиційної поїздки, члени королівської сім'ї під час свят приїдуть до королеви в Віндзорський замок.

В останні тижні в Британії стрімко зростає захворюваність коронавірусом. Зокрема, за минулу добу було зафіксовано 91 743 нових випадків зараження. Влада пов'язує таку статистику зі штамом "Омікрон".

Раніше ми писали, що королева Єлизавета скасувала традиційний сімейний різдвяний обід через "Омікрон".

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Єлизавета IIВеликобританія