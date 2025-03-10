Спецпідрозділ БПЛА "Lasar's Group" оголосив набір на нові вакансії

Легендарний та один із найрезультативніших на полі бою спецпідрозділ БПЛА Національної гвардії України "Lasar's Group" розширюється і оголошує набір на нові вакансії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спецпідрозділу.

Спецпідрозділ відкрив такі вакансії:

Оператори FPV-дронів, ударних БПЛА, систем РЕР, аеророзвідники

Інструктори для навчання нових операторів

Спеціалісти з РЕР, аналітики, інженери, техніки, оператори БпАК різних типів

Водії, автослюсарі

Підрозділ також забезпечує максимально простий шлях постановки на військовий облік та зарахування (мобілізація у спецпідрозділ напряму, а не через ТЦК). Також у підрозділі гарантуються: повне забезпечення, якісна підготовка, постійні технологічні вдосконалення.

Переваги служби у "Lasar's Group":

•⁠ ⁠Передові технології та найкраще оснащення

•⁠ ⁠Інтенсивну підготовку від досвідчених операторів

•⁠ ⁠Роботу в ефективному та мотивованому підрозділі - лідеру по знищенню окупантів та ворожої техніки

Вимоги:

•⁠ ⁠Вік - від 18 до 35 років.

• Висока мотивація та прагнення досягти успіху у виконанні поставлених завдань.

•⁠ ⁠Здатність та бажання навчатися новому.

•⁠ ⁠Придатність до військової служби, відсутність критичних проблем зі здоров‘ям, які можуть вплинути на виконання завдань;

•⁠ ⁠Готовність виконувати завдання в зоні бойових дій;

•⁠ ⁠Досвід роботи з БПЛА буде перевагою, але не є обов’язковим;

•⁠ ⁠Вміння працювати з комп.технікою та електронними пристроями;

Умови:

•⁠ ⁠Офіційна мобілізація або служба за контрактом;

•⁠ ⁠Грошове забезпечення: до 130 тисяч гривень на місяць, залежно від поставлених завдань та місця проходження служби;

•⁠ ⁠Можливість працювати з сучасним обладнанням та технологіями, навчання та підвищення кваліфікації;

•⁠ ⁠Речове та майнове забезпечення, у т.ч. забезпечення засобами індивідуального захисту;

•⁠ ⁠Технічне забезпечення – сучасні БпЛА, комп’ютерна техніка та все необхідне для виконання завдань;

•⁠ ⁠Офіційна щорічна відпустка, відпустка за сімейними обставинами, своєчасне отримання статусу учасника бойових дій та інші соціальні гарантії згідно із чинним законодавством України.

Процес оформлення максимально простий.

Долучитись до підрозділу можна, заповнивши анкету і пройшовши співбесіду. Простіший шлях - переходь за QR-кодом.

Контакти підрозділу:

+38 095 618 51 01 (WhatsApp)

drone.peremoga@gmail.com

"Якщо давно думали стати оператором дронів – це гарна нагода долучитися до перевіреної команди спецпідрозділу "Lasar's Group". Лише сучасне обладнання! Лише найкраща підготовка! Лише ті, хто дійсно готовий перемагати! Готовий діяти? Заповнюй анкету зараз", - зазначили представники "Lasar's Group".