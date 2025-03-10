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Спецподразделение БПЛА "Lasar's Group" объявило набор на новые вакансии

Понедельник 10 марта 2025 15:50 promo
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Спецподразделение БПЛА "Lasar's Group" объявило набор на новые вакансии Фото: элитное спецподразделение БПЛА "Lasar's Group" приглашает в свою команду (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Легендарное и одно из самых результативных на поле боя спецподразделение БПЛА Национальной гвардии Украины "Lasar's Group" расширяется и объявляет набор на новые вакансии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спецподразделения.

Спецподразделение открыло следующие вакансии:

  • Операторы FPV-дронов, ударных БПЛА, систем РЭР, аэроразведчики
  • Инструкторы для обучения новых операторов
  • Специалисты по РЭР, аналитики, инженеры, техники, операторы БпАК различных типов
  • Водители, автослесари

Подразделение также обеспечивает максимально простой путь постановки на воинский учет и зачисления (мобилизация в спецподразделение напрямую, а не через ТЦК). Также в подразделении гарантируются: полное обеспечение, качественная подготовка, постоянные технологические усовершенствования.

Преимущества службы в "Lasar's Group":

- Передовые технологии и лучшее оснащение
- Интенсивную подготовку от опытных операторов
- Работу в эффективном и мотивированном подразделении - лидера по уничтожению оккупантов и вражеской техники

Требования:

- Возраст - от 18 до 35 лет.
- Высокая мотивация и стремление достичь успеха в выполнении поставленных задач.
- Способность и желание учиться новому.
- Пригодность к военной службе, отсутствие критических проблем со здоровьем, которые могут повлиять на выполнение задач;
- Готовность выполнять задачи в зоне боевых действий;
- Опыт работы с БПЛА будет преимуществом, но не является обязательным;
- Умение работать с комп.техникой и электронными устройствами;

Условия:

- Официальная мобилизация или служба по контракту;
- Денежное обеспечение: до 130 тысяч гривен в месяц, в зависимости от поставленных задач и места прохождения службы;
- Возможность работать с современным оборудованием и технологиями, обучение и повышение квалификации;
- Вещевое и имущественное обеспечение, в т.ч. обеспечение средствами индивидуальной защиты;
- Техническое обеспечение - современные БпЛА, компьютерная техника и все необходимое для выполнения задач;
- Официальный ежегодный отпуск, отпуск по семейным обстоятельствам, своевременное получение статуса участника боевых действий и другие социальные гарантии согласно действующему законодательству Украины.

Процесс оформления максимально прост.

Приобщиться к подразделению можно, заполнив анкету и пройдя собеседование. Более простой путь - переходи по QR-коду.

Спецподразделение БПЛА &quot;Lasar's Group&quot; объявило набор на новые вакансии

Контакты подразделения:

  • +38 095 618 51 01 (WhatsApp)
  • drone.peremoga@gmail.com

"Если давно думали стать оператором дронов - это хорошая возможность присоединиться к проверенной команде спецподразделения "Lasar's Group". Только современное оборудование! Только лучшая подготовка! Только те, кто действительно готов побеждать! Готов действовать? Заполняй анкету сейчас", - отметили представители "Lasar's Group".

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