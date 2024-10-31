Елітний спецназ РФ зазнав нищівних втрат в Україні, - The National Interest

Російські елітні військові підрозділи серйозно постраждали під час повномасштабного вторгнення в Україну. Їх основне завдання було у ліквідації українського керівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The National Interest.

Як пише видання, військове командування РФ хотіло використати ці підрозділи для того, щоб досягти легкої перемоги в Україні. Зокрема, коли на початку 2022 року російські десантники штурмували аеропорт Гостомель поруч із Києвом, спецпризначенці мали атакувати президента України Володимира Зеленського та інших високопоставлених чиновників.

Однак тоді спроба усунути Зеленського та українське керівництво провалилася. Тому Росія продовжила використовувати елітні сили спецвійськ у війні. Їх було помічено у боях біля Маріуполя, Херсону, Лиману, Харкова та біля Києва.

Видання пише, всі, крім однієї з п'яти бригад спецпризначенців зазнали значних втрат до кінця літа. Зокрема, в одній з окремих бригад спецпризначенців було всього "125 активних військовослужбовців із 900 розгорнутих". З цього слідує, що підрозділ втратив майже 90% свого бойового складу.