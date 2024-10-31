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Элитный спецназ РФ понес сокрушительные потери в Украине, - The National Interest

Четверг 31 октября 2024 19:50
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Элитный спецназ РФ понес сокрушительные потери в Украине, - The National Interest Иллюстративное фото: спецназ России понес сокрушительные потери в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские элитные военные подразделения серьезно пострадали во время полномасштабного вторжения в Украину. Их основная задача была в ликвидации украинского руководства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The National Interest.

Как пишет издание, военное командование РФ хотело использовать эти подразделения для того, чтобы добиться легкой победы в Украине. В частности, когда в начале 2022 года российские десантники штурмовали аэропорт Гостомель рядом с Киевом, спецназовцы должны атаковать президента Украины Владимира Зеленского и других высокопоставленных чиновников.

Однако тогда попытка устранить Зеленского и руководство провалилась. Поэтому Россия продолжила использовать элитные силы спецвойск в войне. Они были замечены в боях у Мариуполя, Херсона, Лимана, Харькова и возле Киева.

Издание пишет, что все, кроме одной из пяти бригад спецназовцев, понесли значительные потери к концу лета. В частности, в одной из отдельных бригад спецназовцев было всего "125 активных военнослужащих из 900 развернутых". Из этого следует, что подразделение потеряло почти 90% своего боевого состава.

Ранее РБК-Украина писала о том, что под Москвой был застрелен полковник армейского спецназа РФ Никита Кленков. Он участвовал в войне против Украины.

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