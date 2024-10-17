Елітний клуб Польщі несподівано створив український тандем

Один з лідерів хокейної збірної України – нападник Андрій Денискін у ході сезону змінив клуб у польській Ексралізі. Відтепер він гратиме за "Енергію" з міста Торунь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

25-річний українець встиг зіграти в сезоні 2024/25 п'ять матчів у складі іншого клубу польської першості – "Подгале". В них він закинув дві шайби та віддав дві результативні передачі.

Про причини раптового переходу з однієї команди до іншої не повідомляється. Відомо лише, що Денискін складе в "Енергії" атакувальний тандем зі ще одним форвардом "синьо-жовтих" Олексієм Вороною, який приєднався до команди раніше.

Для Денискіна поточний сезон вже четвертий у Польщі. У попередніх двох українець захищав кольори "Унії" з Освенцима. Минулого сезону він допоміг команді вперше за 20 років стати чемпіоном країни. Показавши при цьому чудовий бомбардирський результат: 20 шайб та 34 передачі у 57 поєдинках.

До переїзду в Екстралігу форвард грав в Україні за "Донбас" та "Кременчук". А легіонерський шлях почав у Румунії, де захищав кольори "Стяуа".

Українські хокеїсти в Польщі: що відомо

У вищому дивізіоні місцевого чемпіонату виступає сім українських гравців. Найбільше представництво у "Заґлембе" з Сосновця. За команду ще з минулого сезону грають нападник Нікіта Буценко й оборонець Віталій Андрейків. А влітку до них приєднався форвард Ілля Коренчук.

В "Подгале" з Нового Торгу, де розпочав сезон Денискін, діє наш оборонець Пилип Пангелов-Юлдашев. Другий рік поспіль у складі "Катовіце" проводить нападник Михайло Ковальчук. А про "Енергію" з Денискіним та Вороною ми вже згадували.

Цікавий факт: у минулому сезоні в кожному клубі-призері чемпіонату Польщі виступали наші гравці. Коренчук з "Тихи" здобув "бронзу", Ковальчук у складі "Катовіце" став срібним призером. А Денискін з "Унією" забрав "золото".