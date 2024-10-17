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"Сокіл" оголосив заявку на Континентальний кубок: два новачки в обоймі

Київ, Четвер 17 жовтня 2024 12:48
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"Сокіл" оголосив заявку на Континентальний кубок: два новачки в обоймі Фото: "Соколята" під час одного зі спарингів (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорців

Керманич київського "Сокола" Олег Шафаренко визначився з переліком, які захищатимуть кольори чемпіона України в другому раунді Континентального кубка-2025.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал клубу.

Столичний гранд заявив на турнір 22-х хокеїстів. Стартовий поєдинок у групі C "соколята" зіграють 18 жовтня проти італійського "Ріттена".

Шафаренко взяв на Апенніни двох воротарів – Олега Петрова та Богдана Дьяченка. Знайшлися місця в заявці й для двох новачків. Перед турніром "Сокіл" орендував оборонця Євгена Ратушного та нападника Микиту Сидоренка, які представляють одеський "Шторм".

Головна втрата – травмований нападник Василь-Юрій Качан. Низка хокеїстів нещодавно мали вірусне захворювання. Натомість оборонець Олексій Янішевський та нападник Денис Бородай поїхали на турнір із ушкодженнями. Утім, Шафаренко спрогнозував повне відновлення дуету до першої зустрічі.

Заявка "Сокола" на 2-й раунд Континентального кубка-2025:

Воротарі: Петров, Дьяченко

Захисники: Толстушко, Янішевський, Римар, Горлушко, Полоницький, Ратушний, Алексюк, Філімонов

Нападники: Д. Жеребко, Чердак, Сидоренко, Захаров, Благий, Мазур, Костромітін, Ромащенко, Собченко, М. Жеребко, Бородай, Кальсін

&quot;Сокіл&quot; оголосив заявку на Континентальний кубок: два новачки в обоймі

Міні-турнір відбудеться в італійській провінції Больцано 18-20 жовтня. "Сокіл" зустрінеться з місцевим "Ріттеном", словенським "Єсеніце" та хорватським "Сисаком". У наступний раунд проб'ється лише переможець квартету.

До слова, українець Чолач опинився в третій команді "Вегаса" на старті сезону.

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