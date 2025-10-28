Елітний батальйон "Едельвейс" шукає бійців: умови служби та які переваги

Мотопіхотний батальйон 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" шукає нових бійців. Тут гарантують повноцінну підготовку, можливість кар’єрного зростання і справжнє бойове братерство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-стрінку батальйону.
"Якщо ти людина з почуттям обов’язку, готовий(-а) до фізичної та моральної витривалості, бажаєш опанувати сучасні тактичні навички, працювати в команді й брати відповідальність - ми чекаємо на тебе. У батальйоні ти отримаєш базову та спеціалізовану підготовку, можливість кар’єрного зростання та справжнє бойове братерство", - йдеться у повідомленні.
Контакти та запис. Для оперативного зв’язку зі спеціалістом рекрутингу працює WhatsApp-номер: (068) 176 23 23.
Процедура приєднання. Порядок дій: прибуття на пункт передового дообстеження (ППД) частини - якісне проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) - базова загальновійськова підготовка - вибір спеціальності.
При наявності друзів або знайомих у батальйоні можливе формування груп для спільного проходження процедури. Для узгодження деталей слід використовувати контакт рекрутингу.
Вакансії та спеціальності. У мотопіхотний батальйон "Едельвейс" потрібні фахівці різних напрямів. Перелік відкритих вакансій і деталі щодо спеціальностей доступні на сайті LobbyX за посиланням.
Більш детальну інформацію можна дізнатися за номером у рекрутерів: (068) 176 2323 (WhatsApp).
Батальйон "Едельвейс" співпрацює з провідними рекрутинговими центрами Сухопутних військ ЗСУ, де можна оформити мобілізацію або контракт, а саме: