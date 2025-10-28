Елітний батальйон "Едельвейс" шукає бійців: умови служби та які переваги

"Якщо ти людина з почуттям обов’язку, готовий(-а) до фізичної та моральної витривалості, бажаєш опанувати сучасні тактичні навички, працювати в команді й брати відповідальність - ми чекаємо на тебе. У батальйоні ти отримаєш базову та спеціалізовану підготовку, можливість кар’єрного зростання та справжнє бойове братерство", - йдеться у повідомленні.

Для молоді:

"Контракт 18-24" на один рік. Виплати до 2 000 000 грн та різні додаткові переваги. Обирати піхотну спеціальність можна на власний розсуд, а по завершенні контракту здобувати цивільну освіту за кошти держави.

Виплати до 2 000 000 грн та різні додаткові переваги. Обирати піхотну спеціальність можна на власний розсуд, а по завершенні контракту здобувати цивільну освіту за кошти держави. "Контракт 18-24: дрони" на два роки. Оператор БПЛА - це престижний військовий досвід, можливість отримати соціальні гарантії, яких немає в цивільному житті. Після підписання контракту обов’язкова посилена підготовка до 4 місяців.

Для чинних військовослужбовців:

Повернення із СЗЧ - без осуду, з повним прийняттям до підрозділу.

- без осуду, з повним прийняттям до підрозділу. Офіційний перевід з інших частин - з допомогою на всіх етапах, від оформлення документів до прибуття.

- з допомогою на всіх етапах, від оформлення документів до прибуття. В "Армія+" є функція, яка дозволяє військовослужбовцям подавати електронний рапорт на зміну місця служби між ЗСУ та Нацгвардією. Рапорт подається в застосунку "Армія+" в розділі "Зміна місця служби". Необхідно лише обрати напрямок: із НГУ в ЗСУ.

Пряма мобілізація без ТЦК та СП

Контакти та запис. Для оперативного зв’язку зі спеціалістом рекрутингу працює WhatsApp-номер: (068) 176 23 23.

Процедура приєднання. Порядок дій: прибуття на пункт передового дообстеження (ППД) частини - якісне проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) - базова загальновійськова підготовка - вибір спеціальності.

При наявності друзів або знайомих у батальйоні можливе формування груп для спільного проходження процедури. Для узгодження деталей слід використовувати контакт рекрутингу.

Вакансії та спеціальності. У мотопіхотний батальйон "Едельвейс" потрібні фахівці різних напрямів. Перелік відкритих вакансій і деталі щодо спеціальностей доступні на сайті LobbyX за посиланням.

Більш детальну інформацію можна дізнатися за номером у рекрутерів: (068) 176 2323 (WhatsApp).

Батальйон "Едельвейс" співпрацює з провідними рекрутинговими центрами Сухопутних військ ЗСУ, де можна оформити мобілізацію або контракт, а саме: