Элитный батальон "Эдельвейс" ищет бойцов: условия службы и какие преимущества

Мотопехотный батальон 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" ищет новых бойцов. Здесь гарантируют полноценную подготовку, возможность карьерного роста и настоящее боевое братство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу батальона.
"Если ты человек с чувством долга, готов(-а) к физической и моральной выносливости, желаешь овладеть современными тактическими навыками, работать в команде и брать ответственность - мы ждем тебя. В батальоне ты получишь базовую и специализированную подготовку, возможность карьерного роста и настоящее боевое братство", - говорится в сообщении.
Контакты и запись Для оперативной связи со специалистом рекрутинга работает WhatsApp-номер: (068) 176 23 23 23.
Процедура присоединения Порядок действий: прибытие на пункт передового дообследования (ППД) части - качественное прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) - базовая общевойсковая подготовка - выбор специальности.
При наличии друзей или знакомых в батальоне возможно формирование групп для совместного прохождения процедуры. Для согласования деталей следует использовать контакт рекрутинга.
Вакансии и специальности. В мотопехотный батальон "Эдельвейс" требуются специалисты разных направлений. Перечень открытых вакансий и детали по специальностям доступны на сайте LobbyX по ссылке.
Более подробную информацию можно узнать по номеру у рекрутеров: (068) 176 2323 (WhatsApp).
Батальон "Эдельвейс" сотрудничает с ведущими рекрутинговыми центрами Сухопутных войск ВСУ, где можно оформить мобилизацию или контракт, а именно: