Элитный батальон "Эдельвейс" ищет бойцов: условия службы и какие преимущества

"Если ты человек с чувством долга, готов(-а) к физической и моральной выносливости, желаешь овладеть современными тактическими навыками, работать в команде и брать ответственность - мы ждем тебя. В батальоне ты получишь базовую и специализированную подготовку, возможность карьерного роста и настоящее боевое братство", - говорится в сообщении.

Для молодежи:

"Контракт 18-24" на один год. Выплаты до 2 000 000 грн и различные дополнительные преимущества. Выбирать пехотную специальность можно по своему усмотрению, а по завершении контракта получать гражданское образование за счет государства.

Для действующих военнослужащих:

Возвращение из СЗЧ - без осуждения, с полным принятием в подразделение.

Прямая мобилизация без ТЦК и СП

Контакты и запись Для оперативной связи со специалистом рекрутинга работает WhatsApp-номер: (068) 176 23 23 23.

Процедура присоединения Порядок действий: прибытие на пункт передового дообследования (ППД) части - качественное прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) - базовая общевойсковая подготовка - выбор специальности.

При наличии друзей или знакомых в батальоне возможно формирование групп для совместного прохождения процедуры. Для согласования деталей следует использовать контакт рекрутинга.

Вакансии и специальности. В мотопехотный батальон "Эдельвейс" требуются специалисты разных направлений. Перечень открытых вакансий и детали по специальностям доступны на сайте LobbyX по ссылке.

Более подробную информацию можно узнать по номеру у рекрутеров: (068) 176 2323 (WhatsApp).

Батальон "Эдельвейс" сотрудничает с ведущими рекрутинговыми центрами Сухопутных войск ВСУ, где можно оформить мобилизацию или контракт, а именно: