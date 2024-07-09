Елітні військові КНДР вирушили до Росії

Співробітництво РФ та КНДР

КНДР підтримує Росію у війні проти України. Досить згадати про відправлення понад 1 млн артилерійських снарядів до Росії з Північної Кореї. Крім того, під час ударів по Україні Росія вже довгий час використовує ракети, поставлені КНДР.

Також нещодавно було підписано договір між РФ та КНДР про всеосяжне стратегічне партнерство. Він, зокрема, може передбачати відправлення північнокорейських військ до України, а також надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї із країн.

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