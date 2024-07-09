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Элитные военные КНДР отправились в Россию

Фото: военные элитных подразделений КНДР отправились в Россию (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Северокорейская элитная военная тренировочная делегация отправилась с визитом в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Этот визит стал первым военным обменом между двумя странами после того, как их лидеры подписали соглашение о более тесном военном сотрудничестве.

Делегацию военнослужащих, вылетевшую самолетом в понедельник, 8 июля, возглавляет президент Военного университета имени Ким Ир Сена Ким Гум Чхоль.

Других подробностей, включая визит и место пребывания в России, в нем не было.

Как добавляет издание, университет, названный в честь основателя КНДР, является полигоном для подготовки элитных военных офицеров, и лидер страны Ким Чен Ын посетил его после учебы в Швейцарии, когда его готовили как третьего лидера страны.

Сотрудничество РФ и КНДР

КНДР поддерживает Россию в войне против Украины. Достаточно вспомнить про отправку более 1 млн артиллерийских снарядов в Россию из Северной Кореи. Кроме того, при ударах по Украине Россия уже долгое время использует ракеты, поставленные КНДР.

Также недавно был подписан договор между РФ и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он, в частности, может предусматривать отправку северокорейских войск в Украину, а также оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.

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