Элитные военные КНДР отправились в Россию

Этот визит стал первым военным обменом между двумя странами после того, как их лидеры подписали соглашение о более тесном военном сотрудничестве.

Делегацию военнослужащих, вылетевшую самолетом в понедельник, 8 июля, возглавляет президент Военного университета имени Ким Ир Сена Ким Гум Чхоль.

Других подробностей, включая визит и место пребывания в России, в нем не было.

Как добавляет издание, университет, названный в честь основателя КНДР, является полигоном для подготовки элитных военных офицеров, и лидер страны Ким Чен Ын посетил его после учебы в Швейцарии, когда его готовили как третьего лидера страны.