Елітна тенісистка достроково покинула турнір із накладенням швів: що трапилося

27-річна латиноамериканка знялася зі змагань після прикрого інциденту в місцевому готелі. Вона травмувала руки в номері закладу гостинності.

"Коли я виходила з душу, то двері просто тріснули, і я зазнала кількох порізів. Мені довелося лягти до лікарні тут, у Гвадалахарі, щоб накласти шви (зокрема, на обидві руки), тож, на жаль, я не зможу зіграти в Мексиці – цьому особливому місці для нас, тенісистів", – написала Хаддад Майя.

Вісімнадцята ракетка світу зізналася, що справи могли бути й гірше. Проте, загалом бразилійка відбулася переляком. Вона вирішила взяти невелику паузу, щоб відновитися і продовжити сезон-2023.

Замість Хаддад Майї місце в основній сітці змагань у Гвадалахарі отримала американка Сакія Вікера. Лакі-лузерка вже встигла на відмові пройти співвітчизницю Коллінс. Наступна суперниця – ще одна представниця США Доулгайд.