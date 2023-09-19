UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Елітна тенісистка достроково покинула турнір із накладенням швів: що трапилося

Фото: Беатріс Хаддад Майя не зможе вийти на корт у Мексиці (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорців

Бразильська тенісистка Беатріс Хаддад Майя змушена була покинути престижний турнір у мексиканській Гвадалахарі внаслідок побутової травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсменки.

27-річна латиноамериканка знялася зі змагань після прикрого інциденту в місцевому готелі. Вона травмувала руки в номері закладу гостинності.

"Коли я виходила з душу, то двері просто тріснули, і я зазнала кількох порізів. Мені довелося лягти до лікарні тут, у Гвадалахарі, щоб накласти шви (зокрема, на обидві руки), тож, на жаль, я не зможу зіграти в Мексиці – цьому особливому місці для нас, тенісистів", – написала Хаддад Майя.

Вісімнадцята ракетка світу зізналася, що справи могли бути й гірше. Проте, загалом бразилійка відбулася переляком. Вона вирішила взяти невелику паузу, щоб відновитися і продовжити сезон-2023.

Замість Хаддад Майї місце в основній сітці змагань у Гвадалахарі отримала американка Сакія Вікера. Лакі-лузерка вже встигла на відмові пройти співвітчизницю Коллінс. Наступна суперниця – ще одна представниця США Доулгайд.

 

 

До слова, раніше Костюк у трьох сетах переграла Фанг на старті Guadalajara Open.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис