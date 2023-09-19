Элитная теннисистка досрочно покинула турнир с наложением швов: что произошло

27-летняя латиноамериканка снялась с соревнований после досадного инцидента в местном отеле. Она травмировала руки в номере заведения гостеприимства.

"Когда я выходила из душа, то дверь просто треснула, и я получила несколько порезов. Мне пришлось лечь в больницу здесь, в Гвадалахаре, чтобы наложить швы (в частности, на обе руки), поэтому, к сожалению, я не смогу сыграть в Мексике – этом особом месте для нас, теннисистов", – написала Хаддад Майя.

Восемнадцатая ракетка мира призналась, что дела могли быть и похуже. Тем не менее, в целом бразильянка отделалась испугом. Она решила взять небольшую паузу, чтобы восстановиться и продолжить сезон-2023.

Вместо Хаддад Майи место в основной сетке соревнований в Гвадалахаре получила американка Сакия Викери. Лаки-лузер уже успела на отказе пройти соотечественницу Коллинс. Следующая соперница – еще одна представительница США Доулхайд.