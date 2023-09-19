ua en ru
Вт, 19 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Костюк пробилася в другий раунд турніру в Мексиці

Гвадалахара, Вівторок 19 вересня 2023 10:19
UA EN RU
Костюк пробилася в другий раунд турніру в Мексиці Фото: Марта Костюк зустрінеться з Єленою Остапенко (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Марта Костюк пройшла перше коло змагань у мексиканській Гвадалахарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Guadalajara Open AKRON, 1-й раунд, жінки

Костюк – Фанг – 2:1 (6:3, 2:6, 6:0)

Українка в дебюті зустрічі проти канадки Фанг обмінялася брейками. Ключовим же в першому сеті став восьмий гейм. Затяжний розіграш Костюк із четвертої спроби зуміла закінчити набраним на подачі опонентки очком. Далі ж вона відразу закрила партію на власній.

Утім, Фанг зуміла взяти реванш у другому сеті. Канадська тенісистка взялася до справи зі середини партії. Два брейки – в шостому та восьмому геймах – дозволили зрівняти рахунок усього за 44 хвилини та перевести матч у вирішальний сет.

Щоправда, там боротьби не вийшло. Костюк підійшла до партії з повною рішучістю і просто зім'яла суперницю. Українська тенісистка не дала канадці набрати бодай один пункт. За 31 хвилину молода киянка вирішила долю протистояння, повісивши Фанг "бублик".

У наступному колі Костюк зустрінеться з латвійкою Єленою Остапенко. Поєдинок відбудеться у ніч проти 20 вересня. Переможець протистояння зустрінеться зі сильнішою у парі Калініна – Кенін.

До слова, раніше Ястремська і Калініна здолали перший раунд турніру в Гвадалахарі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Марта Костюк Теннис
NEWS
РФ вночі запустила по Україні 30 "Шахедів" та ракету "Іскандер": скільки вдалося збити
РФ вночі запустила по Україні 30 "Шахедів" та ракету "Іскандер": скільки вдалося збити
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна