Елітна нерухомість та картини. Дружина Порошенка оскаржує арешт майна чоловіка у Верховному суді

Дружина народного депутата Петра Порошенка Марина оскаржила арешт майна свого чоловіка, накладений у рамках "вугільної" справи, за якою Порошенку висунуті звинувачення за статтями "Державна зрада" і "Сприяння у створенні терористичної організації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Главком ".

Ключовий аргумент дружини екс-президента: майно, яке опинилося під арештом на початку січня 2022-го, "набуто під час шлюбу з Петром Порошенком, а отже, апелянтка є також власником майна".

Після невдачі в апеляції через пропуск термінів оскарження, Марина Порошенко звернулась до Верховного суду, засідання якого заплановано на 10 червня 2025 року.

Журналісти також навели перелік арештованого майна та активів Петра Порошенка у рамках "вугільної" справи, за які бореться його дружина.

"Квартира загальною площею 134,06 кв. м у Києві; житловий будинок з трьома альтанками, котельнею, двома гаражами, будинком охорони загальною площею 1331,7 кв. м у Козині під Києвом; дві земельні ділянки загальною площею 3,8 га; частки в інвестиційному фонді "Прайм Ессетс Кепітал", ПрАТ "Київський завод експериментальних конструкцій", страховій компанії "Країна", "Міжнародному інвестиційному банку" та ще десятках компаній; 42 картини тощо", - пише "Главком".

Як відомо, Порошенко обвинувачується за статтями 111 ККУ (державна зрада) та статті 258-3 ККУ (створення терористичної групи чи організації та сприяння їм).

За версією слідства, за часи президентства Порошенка, він, Медведчук, Кузяра і Демчишин організували купівлю вугілля на державних шахтах, які перебували під контролем російських найманців та терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР". Порошенко виконував координаційну роль, у тому числі впливав на кадрові питання у вищих ешелонах влади.

Загалом Україна заплатила на рахунки захопленими терористами "Луганськвугілля" та "Шахти імені Кисельова" 205,3 млн грн. Ще понад 3,16 млрд грн сплачено готівкою.

"Порошенко, Медведчук, Демчишин і Кузяра та інші невстановлені слідством особи «умисними діями здійснили сприяння діяльності терористичних організацій "Л/ДНР"…, поставивши енергетичну сферу України в залежність від Росії та терористичних організацій "Л/ДНР", чим підірвали економічну безпеку держави, позбавивши її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів", - йдеться у матеріалах ДБР.