Элитная недвижимость и картины. Жена Порошенко оспаривает арест имущества мужа в Верховном суде

Жена народного депутата Петра Порошенко Марина обжаловала арест имущества своего мужа, наложенный в рамках "угольного" дела, по которому Порошенко предъявлены обвинения по статьям "Государственная измена" и "Содействие в создании террористической организации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Главком ".

Ключевой аргумент жены экс-президента: имущество, которое оказалось под арестом в начале января 2022-го, "приобретено во время брака с Петром Порошенко, а следовательно, апеллянтка является также владельцем имущества".

После неудачи в апелляции из-за пропуска сроков обжалования, Марина Порошенко обратилась в Верховный суд, заседание которого запланировано на 10 июня 2025 года.

Журналисты также привели перечень арестованного имущества и активов Петра Порошенко в рамках "угольного" дела, за которые борется его жена.

"Квартира общей площадью 134,06 кв. м в Киеве; жилой дом с тремя беседками, котельной, двумя гаражами, домом охраны общей площадью 1331,7 кв. м в Козине под Киевом; два земельных участка общей площадью 3,8 га; доли в инвестиционном фонде "Прайм Эссетс Кэпитал", ЧАО "Киевский завод экспериментальных конструкций", страховой компании "Країна", "Международном инвестиционном банке" и еще десятках компаний; 42 картины и т.д.", - пишет "Главком".

Как известно, Порошенко обвиняется по статьям 111 УК (государственная измена) и статьи 258-3 УК (создание террористической группы или организации и содействие им).

По версии следствия, во времена президентства Порошенко, он, Медведчук, Кузяра и Демчишин организовали покупку угля на государственных шахтах, которые находились под контролем российских наемников и террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Порошенко выполнял координационную роль, в том числе влиял на кадровые вопросы в высших эшелонах власти.

В целом Украина заплатила на счета захваченными террористами "Луганскуголь" и "Шахты имени Киселева" 205,3 млн грн. Еще более 3,16 млрд грн уплачено наличными.

"Порошенко, Медведчук, Демчишин и Кузяра и другие неустановленные следствием лица "умышленными действиями осуществили содействие деятельности террористических организаций "Л/ДНР"...поставив энергетическую сферу Украины в зависимость от России и террористических организаций "Л/ДНР", чем подорвали экономическую безопасность государства, лишив его возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов", - говорится в материалах ГБР.